26AW 컬렉션 국내 첫 공개…VIP 프로그램도

[헤럴드경제=정찬수 기자] LF의 프리미엄 편집숍 ‘라움(RAUM)’이 글로벌 신진 디자이너 브랜드를 발굴해 국내 시장에 안착시키는 인큐베이팅 전략을 강화한다고 27일 밝혔다.

LF는 라움을 편집숍을 넘어 해외 신진 브랜드를 발굴하고 국내 시장에 안착시키는 브랜드 인큐베이팅 플랫폼으로 육성하고 있다. 초기 바잉 단계부터 국내 고객 반응을 검증하고 시즌별 상품 구성과 마케팅, 고객 경험까지 설계한다.

LF는 일본 디자이너 브랜드 ‘아키라나카(AKIRANAKA)’를 하반기 핵심 육성 브랜드로 선정했다.

지난 23일 라움 웨스트(RAUM WEST)에서는 패션업계 관계자와 VIP 고객 약 200명을 대상으로 ‘아키라나카 2026 AW(가을·겨울) 프리뷰’가 열렸다. 26AW 컬렉션과 함께 디자이너가 직접 제작한 아트워크를 전시했다. 24일에는 VIP 고객 대상 스타일링 클래스를 진행했다.

아키라나카는 2024년 SS(봄·여름)시즌 라움 여성에 처음 입점했다. 매 시즌 구매 고객의 70% 이상이 재구매 고객으로 나타났다. 1인당 평균 구매 객단가는 2024년 SS시즌 대비 2026년 SS시즌에 약 30% 증가했다.

2026 AW 컬렉션 테마는 ‘Poetic Transformation(시적 변형)’이다. 일본 사찰과 정원, 조각가 이사무 노구치의 작품에서 영감을 받았다. 대표 아이템은 앞판 일부를 비워 착용자 스타일링에 따라 완성되는 재킷과 와비사비 철학을 담은 그래픽 드레스 등이다.

한편 라움이 신규 발굴해 입점시킨 브랜드는 2025년 FW시즌 10개에서 2027년 SS시즌 38개로 늘었다. 신규 독점 브랜드도 같은 기간 2개에서 10개로 확대됐다.

LF 관계자는 “라움은 글로벌 신진 브랜드를 국내에 소개하고 안정적으로 성장할 수 있도록 함께 만들어가는 플랫폼”이라며 “국내 소비자의 취향과 안목에 맞는 차별화된 브랜드를 발굴하고 육성하겠다”고 말했다.