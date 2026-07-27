지방공항 외국인 유치 증대 위해 중화권 신규 및 부정기 노선 확대 MICE 대형 단체 전세기 유치 추진

[헤럴드경제=김명상 기자] 한국관광공사와 이스타항공이 지방공항을 통한 중화권 관광객 유치를 확대하기 위해 협력을 강화한다. 공동 마케팅을 바탕으로 지역관광 활성화와 외래 관광객 저변 확대를 도모할 전망이다.

한국관광공사는 지난 23일 공사 서울센터에서 이스타항공과 지방공항 중화권 노선 확대 및 외국인 관광객 유치 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

공사는 이스타항공과 전략적 협력체계를 구축하고, 지방공항을 거점으로 외국인 관광객을 확대해 나가기로 했다. 특히 공사는 이번 협약을 발판 삼아 올해 이스타항공의 지방공항 인바운드 비중을 45%까지 끌어올리고 2028년에는 55%까지 단계적으로 확대할 계획이다.

양사는 중화권 중심 외래객 유치 확대를 위해 지방공항 중화권 신규 노선과 부정기 공동 유치 및 운항 확대, 중화권 대상 공동 프로모션 및 MICE 인센티브단체 등 대형 단체 전세기 유치, 외래객 탑승률 등 데이터 공동 관리 및 마케팅 활용에 협력하기로 했다.

정석인 한국관광공사 국제관광본부장은 “지방공항을 통한 외국인 관광객 입국 확대는 외래관광객 3000만 명 조기 달성의 핵심 과제”라며, ”이번 업무협약을 통해 지방공항으로 방문하는 외래객을 점차 확대하고, 지역 소비와 체류로 이어지는 지방관광 활성화로 연결하겠다”라고 밝혔다.

한편, 이스타항공은 올해 상반기 지방공항 중화권 노선 비중이 50%로 저비용항공사(LCC) 중 가장 높고, 국제선 운항편수 증가율도 최고 수준이다. 올 여름 다퉁·난퉁·닝보 노선 부정기편 취항, 부산-타이베이 증편에 이어 부산·대구발 중화권 노선도 내년까지 순차 개설할 계획이다. 공사는 이에 맞춰 현지 마케팅을 중심으로 지방공항 외국인 관광객 유치 협력을 이어갈 방침이다.