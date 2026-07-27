8월 서울 아파트 입주 3540가구…서초에 집중 경기 5384가구 입주…평택·수원에 대단지 공급

[헤럴드경제=윤성현 기자] 8월 전국 아파트 입주물량이 1만4300여 가구로 집계됐다. 수도권에서는 약 8900가구가 입주하며, 서울은 서초구 반포동 대단지 반포래미안트리니원(2091가구) 입주에 힘입어 올해 들어 가장 많은 3540가구가 공급된다.

27일 직방 조사에 따르면 2026년 8월 전국 아파트 입주물량은 1만4342가구로 전년 동기(1만3867가구)보다 3.4% 증가했다. 전월(1만4400가구)과는 비슷한 수준이다.

권역별로는 수도권이 8924가구, 지방이 5418가구로 수도권 물량이 전체의 약 62%를 차지했다. 수도권 입주물량은 전월(9172가구)보다 소폭 감소했지만 서울에서는 올해 월별 기준 가장 많은 물량이 입주를 앞두고 있다.

수도권에서는 서울 3540가구, 경기 5384가구가 입주한다. 인천은 입주 예정 단지가 없다.

서울에서는 총 6개 단지가 입주를 앞두고 있다. 반포래미안트리니원을 비롯해 강서구 마곡동 마곡지구17단지(577가구), 마포구 신수동 힐스테이트마포더퍼스트(488가구), 강북구 미아동 엘리프미아역 1·2단지(260가구), 동작구 신대방동 동작보라매역프리센트(124가구) 등이다.

특히 반포래미안트리니원이 서울 전체 입주물량의 절반 이상을 차지하면서 인근 전월세시장과 매물 흐름에도 영향을 미칠 것으로 예상된다. 다만 특정 대단지의 입주 비중이 높은 만큼 서울 전역의 공급이 고르게 확대된 것으로 보기는 어렵다는 분석이다.

경기에서는 평택시(2230가구), 수원시(2178가구), 이천시(558가구), 파주시(418가구) 순으로 입주물량이 공급된다.

평택에서는 브레인시티대광로제비앙모아엘가(1700가구)와 평택고덕국제신도시A48블록예미지(431가구)가 입주한다. 수원 권선구에서는 매교역팰루시드(2178가구)가 입주를 시작한다. 이천에서는 이천자이더리체(558가구), 파주에서는 파주운정신도시우미린더센텀(418가구)가 각각 공급된다.

지방에서는 충남 2059가구, 강원 1668가구, 광주 695가구, 충북 602가구, 울산 394가구 등 총 5418가구가 입주한다.

충남에서는 아산시 탕정푸르지오리버파크(1626가구)와 논산시 논산푸르지오더퍼스트(433가구)가 입주한다. 강원에서는 춘천레이크시티아이파크(874가구)와 강릉오션시티아이파크(794가구) 등 총 1668가구가 공급된다.

광주에서는 서구 위파크더센트럴(695가구)이 입주하며, 충북 청주에서는 해링턴플레이스테크노폴리스(602가구)가 입주를 앞두고 있다. 울산에서는 옥동경남아너스빌ubc(320가구)과 센텀엘카사(74가구)가 공급된다.

김민영 직방 빅데이터랩실 매니저는 “8월 입주물량은 전월과 비슷하지만 지역별 편차가 커 개별 단지가 주변 시장에 미치는 영향은 다르게 나타날 것”이라며 “특히 서울은 반포 대단지에 입주물량이 집중된 만큼 강남권 전월세 매물과 가격 흐름을 주시할 필요가 있다”고 말했다.