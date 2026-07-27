‘콩X고질라: 더 라이드’ 24일 공식 개장 몬스터버스 IP 구현에 3년 10개월 투입 대기 공간부터 시작되는 연구기지 콘셉트 11분간 펼쳐지는 압도적 스케일의 세계

[헤럴드경제=김명상 기자] “시작되자마자 영화 속으로 빨려 들어가는 듯한 착각.”

롯데월드 어드벤처가 4년 가까이 준비한 야심작이 마침내 대중에 공개됐다. 지난 24일 정식 개장한 ‘콩X고질라: 더 라이드’는 기존 롯데월드 놀이기구의 문법을 완전히 바꿀 만큼 새로운 어트랙션이다. 테마파크에서의 놀라운 경험이 목말랐던 이들에겐 단비 같은 소식이라 할 만하다.

3년 준비 끝, 베일 벗은 초대형 다크라이드

롯데월드는 이번 시설 도입을 위해 지난 2022년 9월부터 약 3년 10개월간 공들였다. 롯데월드 어드벤처 사상 단일 어트랙션 기준 역대 최대 투자비가 투입됐다.

롯데월드 측은 최근 기자간담회에서 “구체적으로 밝힐 수 없지만 2005년 ‘파라오의 분노’에 투입된 약 500억 원을 넘어선다”며 “이번 어트랙션은 대형 미디어 화면과 최대 높이 5m, 폭 11m의 로봇, 역동성 있는 탑승선 등이 포함된 최신 기술 역량의 집약체”라고 전했다.

‘콩X고질라: 더 라이드’는 고질라와 킹콩을 비롯한 유명 괴수들이 속한 세계관 ‘몬스터버스’를 세계 최초로 테마파크에 구현한 시설이다. 기존의 ‘정글 탐험 보트’ 시설을 철거한 뒤 새로 구축했다. 제작에는 레전더리 엔터테인먼트, 고질라 IP(지식재산권)를 보유한 일본 도호 등과 협업했다.

권오상 롯데월드 대표이사는 도입 배경에 대해 “해외 입장객 비중이 대략 15% 정도 되는 데 국제적인 인지도를 갖춘 ‘고질라 X 콩’과 협업하게 됐다”면서 “2022년 프로젝트를 시작할 당시 10가지 이상의 IP 후보를 검토했고, (고질라 X 콩)이 가장 효과가 높을 것으로 판단해 선택한 것”이라고 밝혔다.

지루함은 없다…대기줄부터 시작되는 몰입

‘콩X고질라: 더 라이드’를 즐기기 전부터 즐거움은 시작된다. 입구 앞에는 콩의 모습을 본따 만든 핫도그와 빵 등을 판다. 또한 대왕 문어 다리 구이 형태의 간식도 만날 수 있다. 롯데월드 관계자는 “식음 매장의 문어구이 메뉴는 영화에서 콩이 호수에 사는 문어를 잡아먹는 장면에서 아이디어를 얻었다”고 설명했다.

기다림이 끝나고 마침내 입구에 들어서면 지구를 수호하는 비밀 조직 ‘모나크’의 42번째 전초기지 ‘M-42’에 실제로 들어가는 듯한 공간이 펼쳐진다. 그저 길고 지루하기만 한 대기장이 아니다. 타이탄(거대괴수)들의 데이터나 지구 내부 세계인 ‘할로우 어스’의 지형 정보를 실시간으로 연구하는 모니터 화면과 관측 기기를 비롯해, 탑승객들이 실제 타게 될 공중 탐사선 ‘히브(HEAV)’의 실물 모형이 곳곳에 배치돼 있다. 살아있는 연구원처럼 움직이는 애니매트로닉스(로봇)도 보인다. 이러한 연구 시설과 정비 시설, 탈 것 등을 지나오며 어트랙션의 세계관을 학습할 수 있다.

구경하며 전진하다 보니 어느새 탑승선 앞. 임무는 타이탄들의 근원지이자 지하 세계인 ‘할로우 어스’ 탐사다. 출발 전 모든 소지품을 보관함에 넣어야 하는데 스마트폰도 마찬가지다. 직원은 “트랙 없이 예민하게 설계된 어트랙션 특성상 물품이 바닥에 떨어지면 사고로 이어질 위험이 있기 때문”이라고 했다.

탐사선에서 11분간 즐기는 압도적 체험

물품 보관 후 잠시 기다리면 탐사선에 오를 수 있다. 4인이 나란히 앉을 수 있는 2줄 구성으로 총 8인이 탑승하는 방식이다. 안전바가 내려가는 순간, 심장이 먼저 반응한다. 곧이어 찾아온 완전한 암전. 탐사선은 미끄러지듯 타이탄들의 고향인 미지의 영역 ‘할로우 어스’ 깊은 곳으로 들어갔다. 국내에 흔치 않은 ‘트랙리스(trackless)’ 다크라이드(실내 어두운 공간을 이동하며 스토리를 체험하는 어트랙션)로, 고정된 궤도를 따라 이동하는 게 아니라 무선 제어로 차량이 스스로 주행하는 방식이다.

이제부터 총 320m 길이의 주행로를 따라 약 11분간 운행이 이어진다. 곧 최대 길이 22m의 초대형 스크린과 특수 영상 장비가 시야를 가득 채웠다. 화면의 크기 때문인지 영화관 스크린 안으로 걸어 들어간 듯한 착각이 들었다. 스크린에서는 콩과 고질라, 타이탄들의 전투가 펼쳐졌다. 화면 속 콩이 충격을 받는 순간, 탑승선도 똑같은 타이밍에 튕겨 나가듯 흔들렸다.

3D(차원) 미디어 영상과 하나가 된 듯한 탑승선의 격렬한 진동과 특수효과는 예상을 뛰어넘는다. 탑승선의 기울기와 회전이 실제 낙하와 상승의 감각을 그대로 전달했다. 마치 전투 한복판에 실제로 서 있는 듯한 기분에 안전바를 움켜쥔 손에 절로 힘이 들어갔다. 안전하다는 사실을 머리로는 알면서도 몸은 반사적으로 움찔했다.

기명훈 롯데월드 커뮤니케이션팀장은 “제작 과정에서 차량의 움직임과 영상의 싱크를 맞추는 작업이 가장 어려웠으며, 레전더리 관계자들의 테스트도 오랫동안 거쳤다”고 말했다.

롯데월드 놀이기구의 ‘새로운 자극제’

미션을 마치고 출발지였던 도착지로 돌아온 탑승객들에게서 박수가 터져 나왔다. 기존 롯데월드 놀이기구와 궤를 달리하는 새로운 시설의 등장은 그 자체로도 흥미를 자극하는 요소다.

한 참가자는 “콩이 눈앞에서 몸을 일으키고 고개를 돌리는 순간, 영화 팬으로서 감동의 전율이 밀려들었다”고 말했다. 또 다른 참가자는 “기존에 롯데월드에서 경험하지 못한 새로운 놀이기구라서 신선했다”고 평가했다.

영화사 레전더리 엔터테인먼트 측의 세심한 검수도 눈에 띄는 대목이다. 롯데월드 관계자는 “콩의 털 색상 디테일부터 실제 크기 비율, 티타늄 이빨의 빛 반사까지 세심하게 피드백을 보냈다”고 설명했다.

탑승 후 거대한 콩의 손아귀에 잡힌 듯한 포즈를 연출할 수 있는 포토존을 지나면 콩의 모습이 담긴 한정판 상품점으로 이어진다. 콩 크로스백, 고질라 망토, 배틀엑스 방망이 등의 굿즈를 만나볼 수 있다.

어트랙션의 강렬한 기억은 한동안 이어졌다. 특히 스토리를 미리 알고 간다면 재미는 더해지고 몰입감은 배가된다. 콩이나 고질라의 팬이 아니라도 최소한 줄거리를 알고 간다면 더 몰입감 넘치게 즐길 수 있을 것이다.

약 11분이라는 비교적 긴 운행 시간으로 인해 주말 및 성수기에는 대기 시간이 길어질 수 있으니 ‘오픈런’을 추천한다. 일부에서는 어두운 공간 대비 상대적으로 밝은 조도를 낮춰야 한다는 지적도 있었다. 트랙리스라는 독특한 시설 때문에 이동 중 화면이 아닌 바닥에 눈길이 갔는데, 몰입감을 높이기 위해 좀 더 어두운 것이 낫겠다는 의견이었다.

롯데월드는 ‘콩X고질라: 더 라이드’ 도입을 계기로 첨단 미디어 기술과 대형 IP의 결합을 통해 공간적 한계를 극복하는 한편, 관광객을 끌어모아 차세대 엔터테인먼트 거점으로써 도약할 방침이다.

권오상 대표이사는 “전 세대를 아우르는 글로벌 IP를 활용한 이번 어트랙션이 일반 방문객은 물론 국내외 영화 마니아와 글로벌 팬덤, 외국인 관광객까지 고객층을 확장해 더 많은 분께 신선한 재미를 선사할 것으로 기대한다”고 말했다.