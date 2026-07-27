‘리턴 투 케어’ 세 번째 프로젝트…업사이클링 파우치와 생리대 나눔

[헤럴드경제=정찬수 기자] 미스토코리아가 사회공헌 캠페인 ‘리턴 투 케어(Return to Care)’의 세 번째 프로젝트를 통해 제작된 업사이클링 파우치와 생리대 450세트를 성북구 내 취약계층 여성 청소년에게 지원한다고 27일 밝혔다.

‘리턴 투 케어’는 미스토코리아가 2023년부터 전개 중인 자원순환형 사회공헌 캠페인이다. 불용 재고와 폐의류 등 자원을 새로운 제품으로 재탄생시켜 지역사회에 기부하는 활동이다.

올해 프로젝트는 재단법인 기빙플러스, 사회적기업 터치포굿과 진행했다. 미스토코리아는 지난 4월 기빙플러스가 개최한 나눔 바자회에 소비자가 10억원 상당의 휠라 언더웨어와 휠라 키즈 책가방을 기부했다. 바자회 수익금 일부를 활용해 프로젝트를 추진했다.

터치포굿과 함께 업사이클링 생리대 파우치 450개를 제작했다. 생활용품기업 깨끗한나라의 생리대 후원을 더해 파우치와 생리대를 하나의 패키지로 구성했다. 업사이클링 파우치는 기존에 활용이 어려웠던 의류 소재로 만들었다. 휠라의 캐릭터 ‘휠라워니’ 자수를 넣었다. 해당 물품은 성북구 내 10~20대 취약계층 여성 청소년 450명에게 전달될 예정이다.

24일에는 서울 성북구청에서 기부 물품 전달식이 열렸다. 전달식에는 이승로 성북구청 구청장, 김지헌 미스토코리아 대표, 남궁규 재단법인 기빙플러스 상임대표 등이 참석했다.

미스토코리아 관계자는 “리턴 투 케어는 자원순환과 나눔을 연결해 사회적 가치를 확산하는 사회공헌 캠페인”이라며 “앞으로도 다양한 기관과 협력해 환경과 지역사회에 도움이 되는 활동을 확대하겠다”고 말했다.