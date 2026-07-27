통신사 관계없이 만 14세 이상 참여 총 1000만원 상당 상품권·포인트 지급

[헤럴드경제=김광우 기자] SK텔레콤은 ‘굿 체인지(Good Change)’ 캠페인 일환으로 고객이 직접 참여하는 ‘모두의 프롬프트(Promp.T)’ 공모전을 시행한다고 27일 밝혔다.

‘굿 체인지’는 SKT의 AX(AI 대전환)와 CX(고객 가치 혁신) 과정을 기록하기 위해 지난 5월부터 자사의 뉴스룸에서 추진 중인 캠페인이다.

이번 공모전은 기업 내부의 AX·CX 혁신 사례를 알리는 데 그치지 않고, 고객이 직접 경험한 AI 활용법을 공유하는 참여형 캠페인이라는 점에서 의미가 있다.

그간 구성원의 AX/CX 실천 사례를 비롯해 사내외 전문가 기고를 중심으로 SKT의 변화 과정을 뉴스룸 콘텐츠로 소개해 왔으며, 이번 공모전을 계기로 고객 참여형 프로그램으로 범위를 확장한다.

‘모두의 프롬프트’ 공모전은 AI가 어렵고 낯선 기술이 아니라 누구나 활용할 수 있는 생활 속 도구라는 점을 알리기 위한 취지로 마련됐다. 참여를 원하는 고객은 AI를 활용해 일상과 업무에서 변화를 경험한 사례와 이를 가능하게 한 독창적인 프롬프트를 SKT 뉴스룸 내 신청 페이지를 통해 제출하면 된다.

응모 분야는 일상 속 문제 해결 사례를 모집하는 ‘Life AX’와 업무·학습 생산성 향상 사례를 모집하는 ‘Work AX’ 두 가지다. 응모 기간은 27일부터 다음 달 10일까지이며, 만 14세 이상 고객이면 이용 중인 통신사와 관계없이 누구나 참여할 수 있다.

응모 결과는 전문가들의 공정한 심사를 통해 오는 20일 SKT 뉴스룸 사이트에서 발표된다. 시상은 ▷대상(2명) ▷금상(4명) ▷은상(6명) ▷참가상(약 400명) 등으로 나뉜다. 이들에게는 총 1000만원 상당의 SK상품권 및 네이버포인트가 부상으로 지급될 예정이다.

굿 체인지 캠페인 일환의 CX 미디어아트 전시도 8월 중 시행한다. SKT는 AI 빅데이터 기반 설문 서비스 ‘돈 버는 설문’을 통해 고객이 체감하는 SKT의 변화와 앞으로 기대하는 방향에 대한 의견을 받고, 수집된 데이터를 분석해 미디어아트 형태로 을지로 T타워에 전시할 예정이다.

최종복 SKT 미디어Comm실장은 “AI 전환과 고객 가치 혁신은 고객과 함께할 때 더욱 의미 있는 변화로 이어질 수 있다”며 “앞으로도 고객의 다양한 경험과 목소리를 서비스와 콘텐츠에 적극 반영하며, 고객과 함께 더 나은 변화를 만들어가기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.