속초항-日 사카이미나토항 크루즈협약 성사

[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원관광재단과 속초시가 제주 국제행사에서 글로벌 크루즈선사와 대화를 하면서 기항지 유치활동을 벌였다.

27일 재단에 따르면, 속초항은 23~25일 제주국제컨벤션센터에서 열린 ‘제13회 제주국제크루즈포럼’에 참가해 속초항 홍보부스를 운영하여 MSC, 로얄캐리비안(Royal Caribbean), 스타드림(Stardream) 등 주요 선사 관계자와의 열띤 상담활동을 진행했다.

강원특별자치도 측은 ▷속초항의 기항 인프라, ▷신규 추천 항로, ▷환대 프로그램 등을 소개하는 한편, 동북아 대표 기항지로서 경쟁력과 차별화된 강점을 적극 홍보했다.

재단은 일본 사카이미나토항과 크루즈 활성화 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약은 속초항을 중심으로 한 환동해권 크루즈 항로 다변화에 크게 기여할 것으로 기대된다.

이번 협약을 통해 속초-사카이미나토 두 항만 연계 크루즈 항로 개발을 위한 글로벌 선사 대상 공동 유치마케팅을 추진하고, 인프라 운영 노하우 공유 및 지역 자원을 활용한 연계 관광 상품 개발에 상호 협력하기로 뜻을 모았다.