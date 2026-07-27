속초항-日 사카이미나토항 크루즈협약 성사

코스타세레나호 속초항 입항 모습
코스타세레나호 속초항 입항 모습

[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원관광재단과 속초시가 제주 국제행사에서 글로벌 크루즈선사와 대화를 하면서 기항지 유치활동을 벌였다.

27일 재단에 따르면, 속초항은 23~25일 제주국제컨벤션센터에서 열린 ‘제13회 제주국제크루즈포럼’에 참가해 속초항 홍보부스를 운영하여 MSC, 로얄캐리비안(Royal Caribbean), 스타드림(Stardream) 등 주요 선사 관계자와의 열띤 상담활동을 진행했다.

강원특별자치도 측은 ▷속초항의 기항 인프라, ▷신규 추천 항로, ▷환대 프로그램 등을 소개하는 한편, 동북아 대표 기항지로서 경쟁력과 차별화된 강점을 적극 홍보했다.

강원관광재단과 일본 사카이미나토항이 크루즈 활성화 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다.
강원관광재단과 일본 사카이미나토항이 크루즈 활성화 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다.

재단은 일본 사카이미나토항과 크루즈 활성화 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약은 속초항을 중심으로 한 환동해권 크루즈 항로 다변화에 크게 기여할 것으로 기대된다.

이번 협약을 통해 속초-사카이미나토 두 항만 연계 크루즈 항로 개발을 위한 글로벌 선사 대상 공동 유치마케팅을 추진하고, 인프라 운영 노하우 공유 및 지역 자원을 활용한 연계 관광 상품 개발에 상호 협력하기로 뜻을 모았다.


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