건강 간편식 뜨면서 카테고리 전체 매출 ‘’쑥‘ ‘치즈돈까스김밥’ 추가…단백질 함량은 17g

[헤럴드경제=정찬수 기자] ‘헬시플레저’ 소비가 편의점 간편식 시장을 키우고 있다. 특히 고단백 김밥과 당·지방 함량을 낮춘 삼각김밥이 성장을 이끌고 있다.

GS25는 지난 4월 28일부터 출시한 고단백 시리즈 참치계란김밥과 계란명란마요김밥 2종의 누적 판매량이 150만개를 돌파했다고 27일 밝혔다. 단백질 함량을 15g 수준까지 올리고 하프오일 마요네즈를 올렸다. 간편하게 한 끼를 해결하면서 단백질을 섭취하려는 수요를 겨냥한 것이 흥행으로 이어졌다.

같은 기간 라이트참치마요 삼각김밥, 저당전주비빔 삼각김밥 등 당과 지방 함량을 낮춘 삼각김밥도 누적 판매량 100만개를 넘었다. 건강 간편식의 인기는 카테고리 전체 성장으로 이어졌다. 올해 4월 28일부터 7월 24일까지 GS25 김밥과 삼각김밥 매출은 전년 동기 대비 각각 25% 증가했다.

GS25는 고단백 김밥 시리즈 3탄으로 ‘치즈돈까스김밥’을 출시한다. 프로틴 스트링 치즈와 돈까스를 넣어 단백질 함량을 17g까지 높였다. GS25에서 판매하는 김밥 가운데 가장 높은 단백질 함량이다.

건강 먹거리 트렌드는 전체로 확산 중이다. 단백질 음료가 대표적이다. GS25가 올해 상반기(1~6월) 매출 데이터를 분석한 결과, 단백질 음료 카테고리 매출은 처음으로 바나나우유를 넘어섰다. 단백질 음료 매출은 전년 동기 대비 26.8% 증가해 바나나우유보다 3.7% 높았다. 초코우유, 딸기우유 카테고리와 비교해도 각각 44.6%, 158% 높은 매출을 올렸다.

안진웅 GS리테일 FF팀 MD는 “건강을 고려한 소비가 확산되면서 고단백 김밥 등이 새로운 간편식 수요를 창출하는 핵심 상품으로 자리 잡고 있다”며 “건강 콘셉트 상품을 지속 확대해 신규 고객 유입을 늘리고 간편식 카테고리 시장 규모를 키워갈 것”이라고 말했다.