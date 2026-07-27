무상 설치·렌탈료 1개월 무료 혜택 제휴 할인 시 월 7900원부터 이용

[헤럴드경제=김광우 기자] LG헬로비전 헬로렌탈은 업계 최초로 ‘백조 에보스 스마트 씽크볼’을 단독 출시하고, 1개월 무료 프로모션 등 혜택을 제공한다고 27일 밝혔다.

헬로렌탈은 주방 리모델링 트렌드와 맞물려 빠르게 성장하는 ‘씽크볼 시장’에 주목해 라인업을 확장했다. 헬로렌탈은 초기 교체 비용에 부담을 느끼는 고객들이 월 렌탈료를 통해 프리미엄 제품을 이용할 수 있도록 해 주방 리모델링 수요를 적극 공략한다는 방침이다.

60년 전통을 갖춘 국내 대표 씽크볼 전문 제조기업 ‘백조씽크’와 ‘헬로렌탈’의 시너지를 토대로 씽크볼 시장 진입장벽도 한층 낮아질 것으로 기대된다는 게 헬로렌탈 측의 설명이다.

출시된 제품은 백조씽크의 스테디셀러 제품인 ‘백조 에보스 스마트 씽크볼’으로, 올인원 패키지(씽크볼, 수전, 수세미망, 식기건조망, 배수구, 배수구 커버)로 만나볼 수 있다.

▷세척하기 편하고 실용적인 ‘넓고 깊은 사각볼 구조’ ▷스크래치를 방지하는 ‘엠보 패턴 처리’ ▷물때와 기름때 걱정 없이 청결한 배수관리를 돕는 ‘고니 클리어 코팅’ 기술 등이 특장점이다.

헬로렌탈은 고가의 주방용품과 홈 인테리어에 관심이 많은 3040 신혼부부와 노후주방 교체를 원하는 5060 주부층을 겨냥, 프리미엄 씽크볼을 경제적인 렌탈 서비스로 제공해 체감 혜택을 높인다는 계획이다.

합리적인 서비스 혜택도 더했다. 고객은 주방 사이즈에 맞는 ‘백조 에보스 스마트 씽크볼’ 4종 중 1종을 선택해 월 렌탈료 7900원~1만900원에 부담 없이 이용할 수 있다. 무상 설치와 보증기간 내 전국망 A/S도 제공받는다. 한편, 출시를 기념해 렌탈료 1개월 무료 및 선착순 사은품(프리미엄 칼) 혜택도 누릴 수 있다.

가입을 위해서는 ‘헬로렌탈 직영몰’에서 간단한 정보입력 후 제품 가입 상담을 신청하면, 전문 상담사의 안내를 거쳐 배송 및 설치가 진행된다. 고객센터를 통해서도 가입할 수 있다.

김지수 LG헬로비전 렌탈사업담당은 “최근 씽크볼이 주방 인테리어의 꽃으로 주목받는 가운데, 보다 많은 고객들이 경제적인 렌탈 서비스로 트렌디한 홈 라이프스타일을 누리길 기대한다”며 “헬로렌탈은 앞으로도 일반 가전을 넘어, 주방 리모델링과 홈 인테리어까지 라인업을 확장하며 차별화된 고객가치를 선사하겠다”고 밝혔다.

한편, 헬로렌탈은 이번 프리미엄 씽크볼 출시를 통해 주방 살림의 모든 것을 해결하는 올인원 렌탈 솔루션(음식물처리기·에어프라이어·오븐·전자레인지·씽크볼 등)을 완성해 고객 주거환경에 새로운 부가가치를 더해나갈 계획이다.