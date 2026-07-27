핵보유 지위 “불가역적” 못 박아 “외부 수사로 현존 상황 못 바꿔”

[헤럴드경제=전현건 기자] 김여정 북한 노동당 총무부장은 27일 아세안지역안보포럼(ARF) 의장 성명의 ‘한반도 비핵화’ 언급에 대해 강하게 비난하며 북한의 ‘핵보유국’ 지위를 불가역적이라고 주장했다.

김 부장은 이날 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 “북한의 핵 능력이 순간의 정체도 없이 부단히 갱신될 것”이라며 “그 무슨 ‘조선반도(한반도)의 완전한 비핵화’를 운운하는 한심하기 짝이 없는 의장성명”이라고 비난했다.

앞서 ARF 의장 성명은 지난 25일 발표돼 북한의 핵·미사일 프로그램에 우려를 표하고 유엔 안전보장이사회 결의 이행과 비핵화, 대화를 촉구했다. 성명에는 지난해에 이어 “한반도의 완전한 비핵화” 표현이 재차 담겼다.

이에 대해 김 부장은 “조선민주주의인민공화국(북한 국호)의 헌법을 무시하고 그에 위배되게 미국이 선창하는 ‘비핵화’ 타령에 동조한 연단의 노골적인 적대적 태도에 강한 불만을 표시하며 이를 가장 엄정한 수사적 표현으로 단호히 규탄배격한다”고 말했다.

또 “‘조선반도 비핵화’에 아직도 집착하는 것은 전략적 사고와 논리의 실패이며 우매하고 어리석은 망상의 발로”라며 “그 어떤 외부 세력의 수사나 ‘희망’에 따라 현존 상황이 바뀌어지는 일은 절대로 없을 것”이라고 강조했다.

김 부장은 “핵 억제력이 국가주권의 궁극적인 방패이며 국권 수호의 최고의 담보”라며 “힘의 균형을 보장하고 지정학적 안전성을 담보하는 책임적인 핵보유국으로서의 조선민주주의인민공화국의 위치와 존재의의는 최종적이며 불가역적”이라고 목소리를 높였다.

이번 담화는 북한이 핵 보유를 헌법적 지위로 명문화한 이후 국제사회의 비핵화 요구를 재차 부정하며 핵전력 증강 기조를 공식화한 메시지로 해석된다.

특히 지속적 갱신 표현을 통해 핵·미사일 능력 고도화가 중단 없이 이어질 것임을 강조한 점에서 향후 한반도 정세의 긴장 고조 가능성도 제기된다.