LGL 한마음 플리마켓 개최 임직원 기부 물품을 재판매

[헤럴드경제=권제인 기자] 롯데글로벌로지스가 사내 자선 바자회 ‘LGL 한마음 플리마켓’을 열고, 바자회에서 모은 수익금 전액을 사회복지법인 ‘엔젤스헤이븐’에 기부했다고 27일 밝혔다.

이번 행사는 ‘쓰지 않는 물건에 날개를, 이웃에게는 희망을’이라는 슬로건 아래, 자원 재활용을 통한 친환경 가치 실현과 지역사회를 향한 따뜻한 나눔 실천을 위해 기획됐다.

이를 위해 롯데글로벌로지스 임직원들은 지난 6월 한 달간 사용하지 않는 물품을ㅇ 자발적으로 기부하였으며, 기부된 물품은 지난 10일 롯데글로벌로지스 본사에서 열린 바자회에서 물품들을 필요로 하는 임직원들에게 다시 판매됐다.

롯데글로벌로지스는 이날 바자회를 통해 모인 수익금에 회사 기금을 더한 소정의 기부금을 24일 엔젤스헤이븐에 전달했다. 기부금은 엔젤스헤이븐에서 운영 중인 아동양육시설 ‘은평천사원’의 아동·청소년 지원에 쓰일 예정이다.

롯데글로벌로지스 이번 활동을 근로자위원회가 주관해 활동에 의미를 더했다고 강조했다. 근로자위원은 사내 직원을 대표하여 회사 발전과 직원들의 권익 향상 등을 위해 힘쓰고 있다.

롯데글로벌로지스 관계자는 “앞으로도 ESG 경영을 꾸준히 실천해 사회적 책임을 다하고, 지역사회와의 상생을 강화하며 따뜻한 나눔 문화를 확산하겠다”고 말했다.

한편, 롯데글로벌로지스는 롯데그룹 계열의 종합물류기업으로, 택배와 육상운송, 3자물류(3PL), 항만하역, 국제물류 등을 영위하며 국내외 물류 네트워크와 IT 기반 서비스를 바탕으로 고객 맞춤형 물류 설루션을 제공하고 있다.