브랜드&커뮤니케이션 디자인 부문 수상

[헤럴드경제=김진 기자] 신세계백화점이 ‘레드닷 디자인 어워드 2026’에서 브랜드&커뮤니케이션 디자인 부문 본상 3개를 수상했다고 27일 밝혔다.

레드닷 디자인 어워드는 독일 노르트라인 베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 세계적인 디자인상이다. 이번 수상은 단순한 비주얼을 넘어 브랜드가 가진 가치와 고객 경험을 효과적으로 전달했다는 점에서 의미가 있다. 신세계백화점은 한국적 문화 콘텐츠와 공간 브랜딩, 라이프스타일 제안까지 디자인 언어로 구현하며 브랜드 커뮤니케이션의 경쟁력을 인정받았다.

‘명절 캠페인’은 설과 추석을 주제로 한국 전통문화의 아름다움을 풀어냈다. 민화와 마상재 등 한국적 소재를 활용했다. 오프라인 공간부터 인쇄물, 디지털 콘텐츠까지 일관된 브랜드 경험을 구현한 점이 높은 평가를 받았다.

본점 리브랜딩 프로젝트는 명동 본점의 공간 변화와 정체성을 효과적으로 전달한 사례다. 더 리저브, 더 헤리티지, 디 에스테이트로 이어지는 새로운 브랜드 체계를 고객들이 직관적으로 이해하도록 설계됐다.

하우스오브신세계 청담의 웰니스 마켓 ‘트웰브’는 식품을 큐레이션된 라이프스타일 콘텐츠로 재해석했다. 6000여개 상품에 적용되는 통합 비주얼 시스템과 차별화된 브랜드 아이덴티티를 구축해 매장 전반에 일관된 고객 경험을 제공한 점이 호평받았다.

신세계백화점 관계자는 “고객과 만나는 모든 접점에서 신세계만의 브랜드 경험을 전달하고자 노력해 온 결과가 글로벌 무대에서 인정받게 됐다”며 “앞으로도 디자인과 콘텐츠를 통해 차별화된 고객 경험을 제공하겠다”고 말했다.