행안부·복지부 합동 지원…찾아가는 상담부터 트라우마 치료까지 연계 안동·의성 산불 피해 주민 집중 관리…‘마음안심버스’도 현장 투입

[헤럴드경제=김선국 기자] 산불로 삶의 터전을 잃은 데 이어 이번 집중호우 피해까지 겪은 경북 지역 이재민에 대한 정부의 심리지원이 강화된다. 현장 심리상담부터 전문 치료 연계까지 지원 체계를 확대해 재난으로 인한 정신적 충격을 줄이고 일상 회복을 돕겠다는 취지다.

행정안전부와 보건복지부는 이달부터 호우 피해 대응을 위한 복구대책지원본부 내 심리지원반을 가동하고 호우 피해자에 대한 재난심리회복 지원을 확대한다고 27일 밝혔다.

정부는 우선 피해 현장을 직접 찾아가는 심리상담을 실시해 이재민들의 심리 상태를 신속히 확인하기로 했다. 상담 과정에서 스트레스와 우울, 수면장애 등 고위험군으로 판단되면 지역 정신건강복지센터와 트라우마센터로 연계해 전문 치료를 지원한다.

지원은 특히 경북 안동과 의성 등 지난해 산불 피해를 입어 임시조립주택에서 생활하다 이번 집중호우로 다시 침수 피해 등을 겪은 주민들에게 집중된다. 정부는 장기간 임시 주거생활에 이어 또다시 재난을 겪은 이재민들의 상실감과 무기력감이 큰 만큼 맞춤형 심리지원을 강화할 계획이다.

행안부는 현장 심리상담과 함께 지역 공동체 회복 프로그램을 운영해 재난 경험자들의 심리적 안정을 지원한다. 복지부는 영남권 트라우마센터와 기초 정신건강복지센터를 중심으로 경로당 심리지원 프로그램과 전화 모니터링을 실시하고, 기존 산불 상담 이력자 가운데 이번 호우 피해를 입은 주민을 우선 발굴해 관리한다.

또 이동형 심리상담 차량인 ‘마음안심버스’를 피해 현장에 투입해 상담 서비스를 집중 제공할 예정이다.

김중열 행안부 재난복구지원국장은 “복지부와 협력해 호우 피해자의 심리가 조속히 안정될 수 있도록 지원하겠다”며 “이재민들이 하루빨리 일상으로 복귀할 수 있도록 복구 지원도 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.

이선영 복지부 정신건강정책관은 “호우 피해자에 대한 심리지원 대책을 차질 없이 추진하겠다”며 “특히 경북지역 산불과 집중호우 피해자에 대한 지속적인 사례 관리에 소홀함이 없도록 하겠다”고 밝혔다.