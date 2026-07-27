수도권 이주해도 계층이동 효과 갈수록 약화 주거비에 부모 소득 낮으면 진입 장벽 더 커져 “지역 일자리·교육 확충해 쏠림 완화해야”

[헤럴드경제=양영경 기자] 지방에서 서울 등 수도권으로 이주한 청년들은 그렇지 않은 청년보다 소득은 높았지만 부모 세대를 뛰어넘는 계층 이동 효과는 갈수록 약해지는 것으로 나타났다. 수도권 진입 기회 역시 부모의 경제력에 크게 좌우됐다.

27일 한국직업능력연구원에 따르면 연구원은 최근 발간한 이슈 브리프를 통해 이런 내용의 ‘경제협력개발기구(OECD) 한국경제보고서 2026’을 소개했다.

OECD는 한국은행과 공동으로 1971~1990년생 1000명과 이들의 부모를 대상으로 1998년부터 2023년까지 장기간 추적 조사한 결과를 분석했다.

그 결과 지방에서 서울을 비롯한 수도권으로 이주한 청년들은 지역에 남은 청년보다 절대적인 소득 수준은 높은 것으로 나타났다.

다만 수도권 이주가 계층 상승으로 이어지는 효과는 시간이 지날수록 약해지고 있다고 OECD는 진단했다. 소득 자체는 늘었지만 부모 세대보다 더 나은 경제적 지위를 이루기는 예전보다 어려워졌다는 의미다.

OECD는 보고서에서 “상위권 대학 진학 경쟁과 양질의 일자리를 찾아 청년들이 수도권으로 이동하고 있지만 최근 연구들은 수도권 이주가 더 이상 과거와 같은 번영의 경로가 아니라는 점을 시사한다”고 설명했다.

특히 조사 대상 가운데 상대적으로 젊은 층인 1981~1990년생은 수도권 이주에 따른 계층 이동 효과가 이전 세대보다 더 낮은 것으로 확인됐다.

OECD는 지방 청년의 수도권 이동 여부를 결정하는 핵심 요인으로 부모의 소득 수준을 꼽았다. 높은 주거비와 생활비를 감당하려면 부모의 경제적 지원이 필수적인데 부모 소득이 낮을수록 수도권으로 이주하기 어려워지고 서울의 대학과 양질의 일자리 접근성도 떨어질 가능성이 크다는 분석이다.

저소득 가정 출신 청년이 수도권으로 진출하더라도 부모의 지원 없이 높은 생활비를 감당하기 쉽지 않아 계층 상승 가능성이 제한될 수 있다고 OECD는 덧붙였다.

OECD는 비수도권 청년들의 수도권 이동을 가로막는 대표적인 장벽으로 서울의 높은 주거비를 지목했다. OECD에 따르면 중위소득 가구가 서울에서 구입할 수 있는 주택 비율은 2012년 32%에서 지난해 7%로 급감했다.

아울러 수도권 집중이 심화할수록 비수도권은 인구 감소와 노동력 부족, 지역경제 위축을 겪을 가능성이 커질 것으로 전망했다.

이에 따라 지역에서도 양질의 일자리와 교육 기회를 확대하고 교통·디지털 인프라를 확충하는 등 수도권에 집중된 기회를 분산하는 정책이 필요하다고 제언했다.