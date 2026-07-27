[헤럴드경제=도현정 기자] 아바스 아라그치 이란 외무부 장관은 26일(현지시간) 우크라이나가 카스피해에서 이란의 상선을 공격해 선원이 사망했다고 비난하면서, 보복을 경고했다.

아라그치 장관은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 “볼로디미르 젤렌스키(우크라이나 대통령)가 이란 상선을 공격해 선원 한 명이 목숨을 잃었다”고 게시하면서 “이는 유럽을 자신들의 전쟁에 끌어들이려는 이스라엘의 사주에 의해 자행된 명백한 유엔 헌장 위반”이라고 비판했다. 우크라이나의 이란 선박 공격 배후에 이스라엘이 있다고 주장한 것이다.

아라그치 장관은 이번 상선 공격과 관련해 카야 칼라스 유럽연합(EU) 외교·안보 고위 대표 및 세르게이 라브로프 러시아 외무장관과 각각 전화 통화를 했다고 밝히기도 했다. 이어 “키이우의 무임승차자(freeloader·젤렌스키 정권 지칭)가 저지른 이번 만행을 결코 무대응(unanswered)으로 넘기지 않을 것이며, 반드시 응분의 대가를 치르도록 하겠다는 점을 분명히 했다”고 경고했다.