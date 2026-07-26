“총수일가 자금 등 ‘자본’으로 반영”

[헤럴드경제=김은희 기자] 중앙그룹 계열사의 채권투자자들이 금융감독원에 회계 감리를 요청했다.

중앙그룹 채권투자 피해자 변호인단은 지난 24일 금감원에 JTBC·중앙홀딩스·다보중앙·콘텐트리중앙·메가박스중앙 등 5개사의 재무제표와 감사보고서에 대한 감리요구서를 냈다고 26일 밝혔다.

변호인단은 공시자료 등을 토대로 자금 흐름을 재구성한 결과 JTBC가 2023년부터 아홉 차례에 걸쳐 신종자본증권 2260억원을 발행했고 이를 인수한 곳은 대부분 계열사나 계열사가 신용을 보강해 준 특수목적법인(SPC)이었다고 설명했다. 그러면서 “JTBC가 신종자본증권 2260억원을 회계에 ‘자본’으로 분류한 게 적정한지 의문”이라고 꼬집었다.

변호인단에 따르면 2024년 다보중앙이 JTBC 신종자본증권 540억원을 인수했는데 당시 대금 중 400억원은 납입 당일 중앙홀딩스에서 차입한 돈이었다. 이는 홍정도 중앙그룹 부회장과 홍석현 중앙홀딩스 회장의 개인 대여금과 콘텐트리중앙이 전자단기사채를 발행해 마련한 돈으로 조달됐다. 이들은 “총수 일가의 개인 자금과 계열사 단기 차입금이 지주회사를 거쳐 JTBC의 자본이 된 셈”이라고 규정했다.

변호인단은 “결국 그룹 내부에서 돌린 자금으로 계상한 ‘장부상 자본’을 통해 자본잠식 상태를 가리고 개인에게 채권을 판 게 아닌지 감리를 통해 확인해달라는 것”이라고 이번 감리 요구의 배경을 밝혔다.

투자자들은 앞서 지난 13일에도 “JTBC는 회사채 발행 이전부터 사실상 완전자본잠식 상태였다”며 금융당국에 검사를 촉구한 바 있다.

이에 대해 JTBC는 “신종자본증권 발행 및 신종자본대출 실행과 관련해 기업회계기준에 따라 재무 상황을 적절히 공시했고 자본시장법을 준수했다”고 반박했다.