국토대전환 자문단과 브런치 AI, 지역 균형성장 관련 논의

[헤럴드경제=김은희 기자] 한성숙 국무총리는 26일 “지역 거점 대학 육성, 인공지능(AI)과 산업·정주 정책의 연계 방안을 관계부처와 함께 구체화해 나가겠다”고 말했다.

총리실과 연합뉴스 보도에 따르면 한 총리가 이날 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 ‘제2회 열린 브런치’를 열고 각계 전문가와 AI, 지역 균형성장에 대한 의견을 나누며 이같은 의견을 밝혔다.

이날 브런치는 글로벌 AI 경쟁에 대응하기 위한 국가 산업전략과 해당 성과를 지역 성장으로 확산하기 위한 ‘5극3특’ 균형성장 전략을 논의하기 위해 마련됐다. 산업·국토·교육·인재·창업 분야 전문가 10명이 참석했다.

마강래 중앙대 교수가 ‘5극3특은 왜 국가 생존전략인가’를, 이준 산업연구원 전략산업연구센터장이 ‘글로벌 AI 전략경쟁과 3대 메가 프로젝트’를 주제로 각각 발제했다.

자유 토론에서는 AI와 3대 메가 프로젝트의 성과를 지역의 산업·일자리·정주 환경으로 연결하고 거점 선정 과정의 충분한 공론화와 지역 간 협력 강화가 따라야 한다는 의견이 제시됐다고 총리실은 전했다.

정부는 앞으로도 전문가 논의와 권역별 현장 방문 등을 통해 지역에서 필요로 하는 과제를 발굴해 구체적인 정책으로 발전시켜 나갈 방침이다.