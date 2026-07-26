‘가성비 피서지’ 2030 발길 이어지며 이용객 급증 범죄 경고에도 불법 촬영한 男 입건…경찰 수사 중 서울시, 현수막·안내방송·순찰 등 범죄 예방 총력

[헤럴드경제=전새날 기자] 지난 23일 오후 4시30분께 찾은 서울 영등포구 여의도 한강 수영장. 스피커에서는 가수 싸이(PSY)의 곡 ‘Daddy’가 흘러나왔고 물놀이를 즐기는 이용객들의 웃음소리가 수영장을 가득 메웠다.

여름방학과 휴가철을 맞아 아이들과 함께 온 가족 단위 방문객뿐 아니라 친구나 연인과 함께 찾은 20~30대 이용객들도 곳곳에서 눈에 띄었다. 풀장 주변에는 안전요원들이 곳곳에 배치돼 사고에 대비하고 있었다.

풀장 앞 선베드에서는 수영복 차림으로 풀장을 배경 삼아 인증사진을 찍는 모습이 보였다. 물속에서는 친구들과 릴스와 쇼츠 등 숏폼 영상을 촬영하는 이용객도 있었다. 부모들은 아이들의 물놀이 모습을 휴대전화 카메라에 담느라 분주했다.

최근 여의도 한강 수영장은 SNS를 중심으로 입소문을 타며 대표적인 여름철 피서 명소로 떠올랐다. 성인 기준 입장료가 5000원대로 저렴한 데다 올해 처음 야간 DJ 공연까지 열리면서 ‘가성비 피서지’로 젊은 층의 발길을 끌고 있다.

서울시 미래한강본부에 따르면 지난 6월 19일 한강 수영장과 물놀이장 개장 이후 7월 23일까지 35일간 이용객은 총 22만975명으로 집계됐다. 특히 여의도 한강 수영장은 지난해 같은 기간 4만5728명에서 올해 7만7837명으로 약 70% 증가하며 한강 수영장 가운데서도 이용객 증가세가 가장 두드러졌다.

SNS에서도 인기를 확인할 수 있다. 지난 24일 기준 인스타그램에서 ‘#한강수영장’ 해시태그가 달린 게시물은 약 4만5000건에 달한다. 특히 야간 DJ 파티와 단체 물놀이 모습을 담은 릴스와 쇼츠가 잇따라 올라오며 수만 회의 조회수를 기록하는 게시물도 어렵지 않게 찾아볼 수 있다.

한강 수영장을 찾은 방문객은 만족감을 드러냈다. 김하림(22) 씨는 “주말에도 왔는데 너무 시원하고 재밌어서 친구들을 데리고 또 왔다”며 “5000원으로 하루 종일 즐길 수 있어 가성비도 좋다”고 말했다.

“불법 촬영·초상권 침해·강제추행 등 우려돼”

하지만 이용객이 급증하면서 이를 노린 범죄에 대한 경각심도 커지고 있다. 대표적인 사례는 불법 촬영이다. 친구와 함께 수영장을 찾은 대학생 이호연(22) 씨는 “몸매가 드러나는 비키니를 입어 신경이 쓰이긴 한다”며 “사진을 찍는 사람도 많고 휴대전화를 계속 들고 있는 사람도 있어 의식하게 된다”고 말했다.

실제 이용객이 몰리는 틈을 노린 범죄도 발생했다. 서울 영등포경찰서는 지난 17일 여의도 한강 수영장에서 여성들을 몰래 촬영한 혐의를 받는 남성 A씨를 성폭력처벌법상 카메라 등을 이용한 촬영 혐의로 입건해 수사 중이다.

당시 풀장 앞 선베드에서 여성들을 몰래 촬영한 것으로 전해졌으며 여성 2명의 신고를 받고 출동한 경찰은 휴대전화를 확인하고 피해자 진술을 확보한 것으로 알려졌다. 경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

SNS에 올라온 영상으로 인한 초상권 침해를 우려하는 목소리도 나왔다. 방문객 박모(26) 씨는 “SNS에 올라온 DJ 파티 영상을 보다가 제 얼굴이 그대로 나온 영상을 발견한 적이 있다”며 “조회 수도 수십만 회였는데 동의 없이 얼굴이 공개된 것 같아 불쾌했다”고 말했다.

추행 등 신체 접촉 범죄에 관한 이야기도 나왔다. 30대 직장인 김모 씨는 “사람이 많아 놀다 보면 서로 부딪히는 일이 잦은데 의도적인 신체 접촉인지 단순히 사람이 몰려서 그런 건지 구분하기 어려울 것 같다는 생각이 들었다”며 “만약 추행을 당해도 범인을 특정하기 쉽지 않을 것 같다”고 우려했다.

이와 관련해 미래한강본부는 여름철 이용객 증가에 맞춰 자체적인 범죄 예방 활동을 이어가고 있다고 설명했다. 공공안전관이 2시간마다 수영장 일대를 순찰하고 관할 경찰도 수시로 현장을 돌며 예방 활동을 벌이고 있다. 수영장 곳곳에는 불법 촬영 예방 현수막과 안내문을 설치하고 하루 3회 이상 안내방송을 실시하는 한편 탈의실과 화장실에는 불법 촬영 점검 안내문도 부착했다.

실제 이날 찾은 수영장 입구에는 ‘몰래카메라 불법 촬영 단속 중!’이라는 문구가 적힌 현수막이 가장 먼저 방문객을 맞았다. ‘촬영 대상자의 의사에 반해 수치심을 유발할 수 있는 신체를 촬영할 경우 관련 법에 따라 처벌받을 수 있다’는 안내문이 함께 게시돼 있었고, 풀장 주변에도 ‘불법 촬영 NO’ 등 범죄 예방 현수막이 곳곳에 설치돼 있었다.

미래한강본부 관계자는 “8월에는 이용객이 더 늘어날 것으로 예상되는 만큼 경찰과 합동 예방 활동도 검토하고 있다”며 “이용객들이 안심하고 즐길 수 있도록 예방 활동을 계속 강화해 나가겠다”고 말했다.