[헤럴드경제=고은결 기자] 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 26일 검찰의 보완수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안과 관련해 “국민의힘이 ‘국민을 위한 형사사법 체계’ 개혁을 두고 또다시 무책임한 정치공세를 펼치고 있다”고 비판했다.

한 직무대행은 이날 페이스북을 통해 “검찰 기득권을 지켜보겠다는 일념으로 비이성적인 거짓 선동을 일삼는 국민의힘을 강력히 규탄한다”며 이같이 밝혔다.

한 직무대행은 “‘수사와 기소의 완전한 분리’라는 시대정신을 확고히 지키면서도 사회적 약자 보호와 수사기관 간 견제 장치도 충실히 보완하는 안을 당론으로 채택했다”며 “검찰의 직접 수사권만이 국민을 보호할 수 있다는 국민의힘의 주장은 검찰의 특권을 국민의 안전과 동일시하는 명백한 거짓”이라고 지적했다.

또한 “국민의힘이 지금 해야 할 일은 국민 불안을 부추기는 ‘검찰 구하기’가 아니다”라며 “민주당과 이재명 정부가 앞장서고 있는 민생 회복과 대한민국 대도약에 협조하는 것이 진정한 애국”이라고 강조했다.