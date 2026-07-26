“인구 85만명 순천에 병원·의대 같이 와야”

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전남광주통합특별시 인수위원회가 전남권 국립대학 통합을 전제로 ‘목포대에 의대·대학본부, 순천대에는 대학병원’ 안을 중재안으로 제시한 가운데 순천대와 지역사회가 의대가 함께 유치돼야 한다는 입장을 밝혔다.

손훈모 순천시장과 김문수·권향엽 지역구 국회의원, 순천시의회 의원 일동, 전남광주통합특별시의회 순천지역구의원 일동은 26일 공동 성명서를 통해 “동부권 85만 시민의 생명권 보장과 필수의료 공백 해소를 위한 국립순천대학교 의과대학 및 대학병원이 함께 설립돼야 한다”고 촉구했다.

이들은 “전남 동부권은 인구와 산업시설이 밀집해 중증·응급·필수 의료 수요가 높은 지역임에도 국립대학병원과 상급종합병원이 없어 중증·응급환자들이 광주와 수도권으로 장거리 이동해야 하는 의료 공백이 지속되고 있다”고 언급했다.

이어서 “국립의대와 부속 대학병원은 의료인력 양성과 임상교육, 중증·응급환자 진료가 유기적으로 연결되는 핵심 공공의료 기반인 만큼, 의과대학과 대학병원 설립을 특정 대학이나 지역 간 이해관계가 아닌 실질적인 의료수요와 접근성, 지역 간 의료격차 해소라는 국가 공공의료 정책의 관점에서 추진돼야 한다”고 강조했다.

아울러 국립의과대학 정원과 설립 절차를 조속히 확정하고, 대학병원의 규모와 기능을 비롯해 설립 일정과 재원 조달 방안까지 구체적으로 마련해야 한다고 거듭 요청했다.

이들은 끝으로 “순천시장, 지역 국회의원, 시의원 일동, 통합특별시 순천시 지역구의원 일동 모두는 순천대-목포대 양 대학 간 자율적인 협의와 그 결과를 존중한다”면서 “순천대학교가 의과대학과 대학병원을 설치해 통합특별시 동부권의 중심대학으로 자리 잡고 중증 응급의료의 축을 담당할 수 있도록 모든 역량을 모아 나갈 것이다”고 다짐했다.

앞서 민형배 특별시장 인수위원회가 내놓은 절충안은 순천에 500병상급 대학병원을 설립하고, 목포에는 대학본부와 의과대학을 설치하되 추후 목포에도 대학병원을 짓겠다는 중재안을 제안했으나 순천대 측은 “수용할 수 없다”며 반발해 왔다.

두 대학의 통합 협상이 난항을 겪고 지역 정치권이 참전하면서 전남 국립대 통합을 통한 의대 유치전이 동부권(순천·여수·광양·보성·고흥·구례·곡성)과 서부권(목포·무안·신안·영암·해남·진도·완도·강진 등) 갈등으로 비화되고 있다.

목포와 순천이 직선으로 100km 이상 떨어져 있어 대학병원을 어느 한쪽에 두기 어렵다는 현실적인 고충이 있어 양쪽 모두에 나눠 설립해야 한다는 주장도 지속적으로 제기되고 있다.

중재안을 놓고 일주일째 평행선을 달리던 두 대학은 재협의를 요청한 순천대 입장을 받아들여 오는 27일 오후 재협상에 나서기로 한 상태이다.