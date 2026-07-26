서울 아파트는 1.05% 올라

[헤럴드경제=고은결 기자] KB국민은행이 조사한 이달 서울 아파트 매매가격 상승폭이 전월보다 소폭 둔화했다. 경기 화성시 동탄구는 6% 넘는 상승률을 기록하며 전국 최고 상승률을 기록했다.

27일 KB부동산이 발표한 7월 전국 주택가격 동향에 따르면 이달 13일을 조사기준일로 한 서울 아파트 매매가격은 전월 대비 1.05% 올랐다. 상승률은 전월(1.07%)보다 0.02%포인트 낮아졌다.

자치구별로는 중랑구(2.08%)와 강북구(2.01%)가 2% 이상 올랐다. 성북구(1.85%), 노원구(1.60%), 강서구(1.59%), 서대문구(1.54%), 동대문구(1.44%) 등도 높은 상승률을 기록했다.

경기 아파트값은 0.87% 올라 전월(0.65%)보다 상승폭이 확대됐다. 화성 동탄구(6.25%)가 전국 최고 상승률을 기록했고, 수원 영통구(3.06%), 광명(2.52%), 구리(2.29%), 용인 수지구(1.94%), 하남(1.74%), 성남 중원구(1.70%) 등이 뒤를 이었다. 동탄은 전월(4.16%)에 이어 이달 6% 이상 올라 역대 최고 상승률을 다시 기록했다.

인천은 전월 -0.09%에서 이달 0.04%로 상승 전환했다. 전국 아파트 매매가격은 0.41% 올라 전월(0.33%)에 이어 2개월 연속 상승세였다.

시가총액 상위 50개 아파트의 월별 시가총액 변동률을 지수화한 KB선도아파트50 지수는 99.2로 전월보다 0.38% 상승하며 지난달(0.14%)보다 상승폭이 확대됐다. 고가 대단지 아파트값도 5월 9일 다주택자 양도소득세 중과 유예가 종료되면서 6월부터 2개월 연속 오름세를 보였다.

전세가격도 상승세를 지속했다. 7월 서울 아파트 전세가격은 전월 대비 1.34% 올랐다. 다만 전월(1.43%)보다 상승폭은 다소 줄었다. 전국 아파트 전세가격은 0.53% 상승했다. 아파트와 연립주택, 단독주택을 모두 포함한 전국 주택 매매가격은 전월 대비 0.29% 상승했다. 아파트(0.41%)와 연립주택(0.12%)은 상승했고 단독주택(0.00%)은 보합이었다.

전국 매매가격 전망지수는 107.8로 전월보다 0.2포인트 하락했다. 서울 매매가격 전망지수는 전월보다 1.3 포인트 하락한 124.0으로, 3개월 연속 상승 흐름을 보이다 이달 소폭 떨어졌다.