[헤럴드경제=고은결 기자] 더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 본경선에 진출한 김민석·정청래·송영길 후보가 26일 지방을 돌며 당원 표심 잡기에 나섰다.

김 후보는 이날 광주과학기술원에서 열린 초청강연회에서 “보완수사권 폐지는 총리로서 5월에 끝내자고 여러 번 얘기했는데 질질 끈 것은 누구인가”라며 “대통령을 반개혁적이라고 음해하는 것이 반명 아니면 뭔가”라고 비판했다.

이어 “반명에 대해 말 한마디 못 하고 ‘노코멘트’ 하는 게 무슨 대통령을 지키는 것인가. 그런 분들이 지도부를 할 자격이 있는가”라고 했다. 이는 유시민 작가의 이 대통령 비판에 대해 ‘노코멘트’라고 대응한 정 후보를 겨냥한 것으로 해석된다.

김 후보는 ‘팀 정청래’를 꾸린 친청(친정청래)계 최민희, 한민수, 이성윤 최고위원 후보들도 직격했다. 그는 “저는 반명(반이재명) 친청 후보라고 부르는데, 민주당이 반명 후보를 3명이나 최고위원 시킬 당이라고 생각하는가”라며 “(친명)4대 (친청)1의 판세가 형성되고, 마지막에 (친청 후보를) 몽땅 떨어뜨리고 5대 0으로 가느냐가 관전 포인트”라고 했다.

정 후보는 울산시당에서 열린 당원간담회에서 “이 대통령을 끝까지 지킬 사람은 당을 한 번도 배신한 적 없고 탈당한 적 없는 정청래가 될 것이라고 확신한다”며 “대통령과 민주당은 내가 지킬 테니 여러분이 정청래를 지켜달라”고 했다.

이어 “총선과 대선에서 승리하려면 김대중·노무현·문재인·이재명 대통령을 찍은 사람부터 단결하고. 당 밖으론 통합할 곳은 통합하고 연대할 곳은 연대해야 한다”고 강조했다.

이날 간담회에는 친청계 최고위원 후보 3명도 참석했다. 정 후보는 간담회에서 “나는 이미 (후원 한도가) 마감됐다. 최민희, 이성윤, 한민수 후보에게 (후원금을) 넣어주는 방법이 있다”며 지원사격도 했다. 정 후보는 이후 대구에서 당원들과 인사한 뒤 대전으로 이동해 충청 표심을 공략할 예정이다.

송 후보는 전북 진안 고원시장 청년몰에서 청년들과 오찬을 함께하며 지역 민심을 청취했다. 그는 “이재명 정부 출범 1년이 조금 지났고, 정청래 후보가 당을 운영했는데 당·청 관계가 어땠던 것 같냐”고 질문을 던지기도 했다.

한 참석자가 ‘외부 비판이 조금 지나치다는 생각이 들기는 하다’고 말하자 “구체적으로 유시민 작가 같은 분들이 비판한 것에 대해 동의하기 어렵죠”라고 했다. 송 후보는 또 “당 대표가 되면 지명직으로 청년 최고위원 2명을 임명하겠다”며 “청년들이 당에 참여할 수 있는 통로를 넓히도록 노력하겠다”고 강조했다. 송 후보는 사흘째 전북 지역에서 선거 운동 중이며 오후에는 지역 시장을 찾아 지지를 호소할 예정이다.