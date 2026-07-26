[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북 칠곡군은 지난 23일 지역 어르신들의 디지털 복지서비스 확대와 주민 공동체 활성화를 위해 ‘ICT 시스템 구축(경로당 스마트 화상교육 시스템)’개통행사를 열었다.

이번 사업은 농림축산식품부 일반농산어촌개발사업인 농촌중심지활성화사업과 기초생활거점조성사업의 일환으로 추진됐다.

칠곡군은 지역내 경로당 77곳에 양방향 스마트 화상교육 시스템을 구축해 어르신들이 언제 어디서나 다양한 프로그램을 이용할 수 있는 환경을 조성했다.

이날 개통행사에서는 구축된 시스템을 활용한 화상 연결 시연과 함께 경로당 간 실시간 소통, 건강·여가 프로그램 운영 등을 선보이며 ICT 기반 복지서비스의 폭넓은 활용 가능성을 소개했다.

새롭게 구축된 시스템을 통해 경로당 간 화상회의와 교육은 물론 건강체조, 노래교실, 웃음치료, 안전교육 등 다양한 비대면 프로그램을 운영할 수 있다.

김재욱 칠곡군수는 “이번 ICT 시스템은 거점 지역과 배후 마을을 촘촘히 연결해, 어르신들이 어느 지역에 계시든 필요한 복지와 문화 프로그램을 함께 누릴 수 있는 따뜻한 소통의 기반이 될 것”이라고 말했다.