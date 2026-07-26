궤도·카이스트 교수진 참여 토크 콘서트 수료 후 전원 해외탐방 기회 제공

[헤럴드경제=고은결 기자] 한화그룹은 한국과학기술원(카이스트)과 함께 만든 우주인재 육성 프로그램 ‘우주의 조약돌’ 5기가 지난 25일 서울 중구 장교동 한화빌딩에서 시작됐다고 26일 밝혔다.

우주의 조약돌은 전국 중학교 1·2학년 대상으로 우수 인재들을 발굴·육성해 대한민국 우주산업의 경쟁력을 키우는 프로그램이다. 한화는 에세이 심사, 토론형 면접을 거쳐 5기 과정 30명을 선발했다. 연말까지 카이스트 항공우주공학과 교수진 등과 함께 ‘대한민국을 위한 우주기술’을 주제로 교육을 진행한다.

첫 과정은 ‘우주 인문학 컨퍼런스’다. 이는 과학커뮤니케이터, 우주과학자, 연구원 등 우주산업 전문가들을 만나 이야기를 듣고 질문과 토론을 하는 과정이다.

첫 번째 강연자인 과학 커뮤니케이터 ‘궤도’는 ‘우주 속 공존 기술’을 주제로 학생들을 만났다. 학생들은 장기간 우주공간 생존에 필요한 기술과 해결해야 할 과제를 살펴보며 우주 진출이 새로운 삶의 방식을 만들어가는 과정이라는 점을 배웠다.

이어진 강연에서는 우주법 전문가 안영신 변호사가 ‘우주에서는 어느 나라 법을 따를까?’를 주제로 강연했다. 우주공간에서 발생할 수 있는 다양한 상황을 법과 제도의 관점에서 살펴보며, 우주개발은 국제사회가 함께 새새로운 규칙을 만들어가는 과정임을 소개했다.

특히 올해는 궤도와 우주의 조약돌 전담 카이스트 교수 3명이 패널로 참여해우주과학 토크콘서트를 진행했다.

학생들은 다음달 진행되는 두 번째 우주 인문학 컨퍼런스에서는 과학기술정책연구원(STEPI) 우주공공팀 안형준 팀장과 경희대학교 경영대학 AI비즈니스전공 김상균 주임교수로부터 우주산업을 둘러싼 정책과 사회적 변화 등에 대해 교육받는다.

우주의 조약돌 과정을 수료한 학생들에게는 ▷카이스트 총장 명의 수료증 ▷카이스트 영재교육원 수강 기회 ▷카이스트 멘토링 ▷참가자 전원 해외 우주기관 탐방 기회 등의 혜택이 제공된다.

수료 이후에도 기존 수료생들과의 네트워킹을 비롯해 기수 간 교류와 후속 프로그램을 통해 우주에 대한 관심을 발전시킬 수 있도록 지원한다.