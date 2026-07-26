네이처커뮤니케이션즈에 논문 게재

[헤럴드경제=고은결 기자] LG화학은 26일 최고기술책임자(CTO) 산하 기반기술연구소 연구팀이 고분자전해질막(PEM) 수전해 전극의 성능과 내구성을 획기적으로 향상하는 계면안정화 기술을 개발했다고 밝혔다.

한국과학기술연구원(KIST) 고재현 선임연구원 연구팀이 참여한 이번 연구 성과는 지난 21일 세계 최상위 학술지 네이처 커뮤니케이션즈에 게재됐다.

그린수소는 탈탄소 사회 실현을 위한 핵심 에너지원으로, 신재생에너지에서 얻은 전기로 물을 분해해 생산된다. 이를 가능하게 하는 친환경 수전해 기술로서 PEM 수전해는 높은 수소 생산성과 우수한 출력 대응성을 바탕으로 차세대 그린수소 생산 기술로 평가받는다.

다만 PEM 수전해 장치는 고가의 희귀금속인 이리듐 촉매가 사용돼 경제성 확보가 주요 과제로 꼽혔다. LG화학은 이리듐 촉매 표면에 원자 단위 코팅층을 적용하는 촉매 계면안정화 기술로 이 문제를 해결했다.

그 결과 이리듐 사용량을 기존 대비 절반 이상 줄이면서도 안정적인 수소 생산 시간을 기존보다 2배 이상 연장하는 데 성공했다. 또한 LG화학은 독자적인 전극화 기술을 기반으로 대형 전극 제작과 성능 검증을 완료하며 대량 생산 및 상용화 가능성을 확인했다.

LG화학 CTO 심규석 전무는 “이번 연구 성과는 LG화학의 소재 기술 경쟁력이 세계적으로 인정받은 사례”라며 “차세대 수소 생산 기술 경쟁력 확보를 위해 다양한 연구개발을 지속 확대할 것”이라고 말했다.