[헤럴드경제=고은결 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 26일 미국을 방문 중인 이재명 대통령이 교민들과 만나 ‘전자투표’를 언급한 것에 대해 “국민 참정권조차 빼앗아 간 대통령이 할 말은 아니다”라고 비판했다.

이 대통령이 25일(현지시간) 샌프란시스코 교민들과 만난 자리에서 교민들이 겪는 투표 참여의 어려움에 대해 “앞으로 체계적인 개선책을 마련해보려 한다. 투표소를 늘리는 방법도 있겠고 우편투표를 도입하는 방법도 있고, 좀 더 안전성이 확실히 보장된다면 전자투표를 하든지…”라고 발언한 것을 두고 반발한 것이다.

장 대표는 자신의 페이스북 글을 통해 “당장 국민들은 지금의 선거제도도 믿지 못하고 있다. 선관위의 ‘전산 조작’까지 드러난 마당”이라며 “그런데 전자투표까지 도입하겠다고 하는 것은 고양이에게 생선을 맡기자는 소리“라고 지적했다.

장 대표는 “민주주의 선진국들은 도입했던 전자투표도 폐지하고 있다. 그런데 느닷없이 전자투표를 도입하겠다니, 대통령의 발언 의도를 의심하지 않을 수 없다”면서 “엉뚱한 소리 하지 말고, ‘국민특검’부터 받아야 한다”고 주장했다.

장 대표는 이어 올린 다른 페이스북 글에서 “합수본도, 법원도, 더 이상 믿을 수 없다”면서 특검을 서둘러야 한다고 주장했다.