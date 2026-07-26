[헤럴드경제=고은결 기자=하이브·게펜 레코드의 글로벌 걸그룹 캣츠아이가 신곡 ‘애니멀’로 발매 첫날 세계적인 음원 플랫폼 스포티파이에서 자체 최고 기록을 경신했다.

26일 하이브 레이블즈에 따르면 ‘애니멀’은 스포티파이가 발표한 24일자(현지시간) 최신 차트에서 ‘데일리 톱 송 미국(USA)’ 부문 4위에 올랐다. 이는 캣츠아이가 이 차트에서 세운 역대 최고 순위다. 기존 히트곡 ‘인터넷 걸’(Internet Girl·6위)과 ‘핑키 업’(PINKY UP·10위)을 넘어선 성적이다.

‘애니멀’은 스포티파이 ‘데일리 톱 송 글로벌’에는 9위로 진입했다. 국가별로는 ‘데일리 톱 송 미국’(4위)뿐 아니라 캐나다(7위), 영국(15위) 등 총 47개 국가·지역 차트에 진입했다.

‘애니멀’ 뮤직비디오는 공개 하루 만에 유튜브 조회수 1000만회를 돌파했다. 캣츠아이가 선보인 뮤직비디오 중 가장 빠른 속도로 호응을 얻었으며, 할리우드 배우 데미 무어가 출연했다.

한편 캣츠아이는 지난 5월 미국 3대 대중음악 시상식 중 하나인 ‘2026 아메리칸 뮤직 어워즈’(AMA)에서 ‘올해의 신인’을 포함해 총 3관왕을 달성했다.