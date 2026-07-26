캔자스시티전 5분 만에 선제골

[헤럴드경제=박세환 기자] 손흥민(LAFC)이 미국프로축구 메이저리그사커(MLS)에서 3경기 연속 득점을 기록했다.

손흥민은 26일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)의 BMO 스타디움에서 열린 스포팅 캔자스시티와의 2026 MLS 정규리그 18라운드 홈 경기에서 전반 5분 0의 균형을 깨뜨리는 선제골을 뽑아냈다.

손흥민의 이번 시즌 MLS 3호 골이다.

2월 MLS 개막 이후 정규리그에서 좀처럼 득점하지 못하던 손흥민은 2026 북중미 월드컵 휴식기를 마치고 처음 치른 이달 18일 LA 갤럭시와의 경기에서 1호 골을 기록했고, 23일 레알 솔트레이크전과 이날까지 3경기 연속 골을 몰아쳤다.

이날도 어김 없이 최전방 공격수로 선발 출전한 손흥민은 약체인 캔자스시티를 상대로 경기 시작 5분 만에 포문을 열었다.

역습 상황에서 상대 선수의 태클에서 비롯된 공을 따낸 손흥민은 페널티 지역 안에서 오른발 슛으로 골 그물을 흔들었다.

손흥민의 골에 힘입어 LAFC는 1-0으로 앞선 채 전반전을 치르고 있다.