[헤럴드경제=고은결 기자] 그룹 리센느가 지난 25일 방송한 MBC ‘쇼! 음악중심’에서 리메이크 싱글 ‘프리티 걸’(Pretty Girl)로 지상파 음악방송에서 처음 1위에 올랐다고 더뮤즈엔터테인먼트가 26일 밝혔다.

멤버들은 소속사를 통해 “저희를 믿고 응원해 주신 모든 분과 함께 만든 소중한 결과라 더욱 뜻깊다”며 “앞으로도 초심을 잃지 않고 좋은 무대로 보답하겠다. 진심으로 감사드린다”고 소감을 전했다.

리센느는 온라인상에서 “거제 야-호” 밈(Meme·인터넷 유행 콘텐츠)으로 화제가 되며 지난 2024년 8월 발표한 ‘러브어택’(LOVE ATTACK)은 역주행 끝에 국내 대표 음원 플랫폼인 멜론 ‘톱 100’ 1위에 오른 바 있다.

또한 그룹 카라의 히트곡을 리메이크해 지난 8일 공개한 ‘프리티 걸’(Pretty Girl)도 빠르게 ‘톱 100’ 최상위권에 안착했고, 과거 발표한 ‘데자 뷔’(Deja Vu)와 ‘런어웨이’(Runaway)도 상위권에 진입했다.

이어 ‘프리티 걸’로 지난 14일 SBS 라이프 ‘더쇼’에서 처음으로 음악방송 1위 트로피를 받은 바 있다.