[헤럴드경제=나은정 기자] 국제축구연맹(FIFA)이 2026 북중미 월드컵을 마친 아시아 국가들을 돌아보면서 한국 축구에 대해 “재건이 필요한 시점”이라고 진단했다.

FIFA는 24일(한국시간) 이번 대회에 출전한 아시아 9개국의 대회 성적을 분석하면서 국가별 과제를 제시했다.

아시아는 이번 대회에 역대 최다인 9개국이 출전했지만, 32강 토너먼트에 오른 팀은 일본과 호주뿐이었다. 한국과 이란은 조별리그 3위로 탈락했고, 이라크·요르단·카타르·사우디아라비아·우즈베키스탄은 단 1승도 거두지 못한 채 조 최하위로 대회를 마감했다.

한국은 홍명보 감독 체제에서 체코와의 조별리그 첫 경기에서 2-1 역전승을 거두며 기대를 모았다. 하지만 이후 공동 개최국 멕시코와 남아프리카공화국에 연이어 0-1로 패하며 16강 진출에 실패했다.

이로써 한국은 2014 브라질 월드컵 이후 최근 네 차례 월드컵 가운데 세 번째로 조별리그에서 탈락하는 아쉬운 성적을 남겼다.

FIFA는 “실망스러운 결과 이후 홍명보 감독은 대표팀을 떠났고, 손흥민도 이제 34세가 된 만큼 한국에는 어느 정도의 재건이 필요해 보인다”고 평가했다.

이어 세계적인 축구 스타 리오넬 메시(39·아르헨티나)와 크리스티아누 호날두(41·포르투갈)가 40세 안팎의 나이에도 그라운드를 누볐지만, 한국 축구는 장기적인 경쟁력 확보를 위해 손흥민 이후를 준비해야 할 시점이라고 분석했다.

FIFA는 또 “다가오는 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵에서 성과를 내고 2030년 세계 무대에서 더 나은 모습을 보이려면, 이강인과 같은 핵심 재능이 전면에 나서야 한다”고 조언했다.