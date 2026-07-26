[헤럴드경제=민성기 기자] 뮤지컬 배우 김호영이 옥주현과의 ‘옥장판’ 논란이 다시 불거진 가운데, 별다른 입장 없이 근황을 전했다.

김호영은 지난 25일 자신의 SNS 계정에 “해보자”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 김호영은 손으로 턱을 괸 채 미소를 짓고 있다.

최근 김호영은 4년 만에 옥주현과의 ‘옥장판 갈등’이 재조명되며 다시금 주목받고 있다.

옥주현은 지난 8일 SNS에서 “한 사람의 말에서 시작된 ‘옥장판’이라는 프레임은 제 이름 앞에 붙은 별명이 됐고, 저는 그 이후 오랜 시간 그 말이 만들어낸 의혹과 조롱, 비난을 감당해야 했다”고 했다.

그러면서 김호영을 향해 “그 말이 정말 저를 향한 것이 아니었다면, 왜 그렇게 많은 사람들이 저를 떠올렸는지, 그리고 그로 인해 발생한 피해와 상처에 대해 왜 단 한 번도 대중 앞에서 설명되지 않았는지 묻고 싶다”고 했다.

논란은 2022년 뮤지컬 ‘엘리자벳’ 캐스팅 과정에서 불거졌다. 당시 옥주현의 캐스팅 개입 의혹이 제기된 가운데 김호영이 SNS에 “아사리판은 옛말이다. 지금은 옥장판”이라는 글을 올리면서 옥주현을 겨냥한 것 아니냐는 해석이 나왔다.

이후 옥주현과 뮤지컬 ‘엘리자벳’ 제작사 EMK뮤지컬컴퍼니는 캐스팅 개입 의혹을 전면 부인했고, 옥주현은 김호영을 명예훼손 혐의로 고소했다.

뮤지컬 1세대 배우로 꼽히는 박칼린·최정원·남경주는 공동 성명을 내고 “배우는 연기라는 본연의 업무에 집중해야 할 뿐 캐스팅 등 제작사 고유 권한을 침범하면 안 된다”고 지적했다.

논란이 커지자 김호영은 해당 게시물이 옥주현을 저격한 것이 아니라 자신의 아버지가 운영하는 장판 사업을 홍보하기 위해 글을 올린 것이라고 해명했다. 이후 양측은 법적 분쟁을 마무리하고, 옥주현은 고소를 취하했다.

그러나 최근 옥주현이 다시 해당 논란을 공개적으로 언급하면서 두 사람을 둘러싼 갈등이 재조명되고 있는 중이다.