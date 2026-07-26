글로벌 공급망 안정성 향상 네트워크 경쟁력 강화 위한 선제 투자

[헤럴드경제=서재근 기자] HMM이 운영하는 美서안 터미널 ‘WUT(Washington United Terminals)’가 HD현대삼호와 크레인 4기 공급 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

1999년 개장한 WUT는 미국 서안 워싱턴주 타코마항에 위치한 터미널로, 약 51만㎡(약 15만5000평) 규모의 부지에 793m의 선석을 보유하고 있다. 터미널 내 철도 차량 26량을 동시에 수용할 수 있는 온독레일을 보유하고 있어 내륙 물류 연계성이 우수해 HMM의 미주 서안 노선과 시너지를 창출하고 있다.

WUT는 현재 안벽크레인(항만에 접안한 선박에 컨테이너를 싣고 내리는 크레인) 8대와 야드크레인(터미널 내 야드에서 차량에 컨테이너를 싣고 내리는 크레인) 6대를 운영 중으로, 이번 공급계약을 통해 노후화된 안벽크레인 2기를 신규 장비로 교체하고 야드크레인 2기를 신규 추가한다. 이를 통해 대형 컨테이너선의 수용 능력을 확장하고 연간 하역 능력을 59만TEU(1TEU는 20피트 길이 컨테이너 1개)에서 88만TEU까지 확대하는 등 항만 경쟁력을 강화할 방침이다.

HD현대삼호는 크레인의 설계부터 제작, 운송, 설치, 시운전까지 전 과정을 턴키 방식으로 수행해 2028년까지 완료할 예정이다.

HMM은 글로벌 물류 공급망의 안정성을 높이고 네트워크 경쟁력을 강화하기 위해 항만 인프라에 대해 지속해서 투자하고 있다.

지난해 인도 JNPA(자와할랄 네루 항만청)와 바드반 항만개발협력 업무협약(MOU)을 체결했고, 유럽 거점 항만 스페인 알헤시라스항의 터미널 TTIA도 확장 개발을 진행 중이다.

HMM 관계자는 “이번 WUT 장비 현대화를 통해 글로벌 화주들에게 효율적인 항만 물류 서비스를 제공하겠다”며, “선대 확장과 더불어 항만 인프라 경쟁력 제고를 위해 꾸준히 투자해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, HMM은 최근 ‘2026년 중장기 전략’을 공시, 오는 2030년까지 5년간 약 29조원을 투입해 컨테이너선과 벌크선을 모두 276척 규모로 확대한다고 밝혔다. 원양·근해 항로 네트워크를 강화하고 해외 주요 거점의 터미널 인프라를 확보해 종합 해운·물류기업으로서 경쟁력을 끌어올린다는 구상이다.