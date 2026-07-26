[헤럴드경제=나은정 기자] 외용 관장약을 차에 타 마시고 이틀 만에 4㎏을 감량했다는 인플루언서들의 극단적인 다이어트 방법이 중국 소셜미디어(SNS)에 확산하면서 응급 사례가 속출하고 있다.

25일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 최근 중국 SNS에서는 변비 치료에 사용하는 글리세린 관장약을 무가당 차 음료에 섞어 마시는 이른바 ‘초고속 다이어트’ 방법이 화제가 됐다.

SNS에 올라온 영상에는 인플루언서들이 관장약 한 통을 차 음료에 넣어 마신 뒤 “이틀 만에 최대 4㎏이 빠졌다”고 주장하는 모습이 담겼다. 이들은 해당 음료를 마신 뒤 화장실을 자주 가게 되면서 큰 체중 감량 효과를 얻었다고 주장했다.

그러나 이를 따라 한 일부 누리꾼들은 복통과 설사, 구토 등 심각한 부작용을 호소했다.

한 여성은 현지 언론에 “마신 지 약 30분이 지나자 심한 복통이 시작됐다”며 “따뜻한 물을 마시며 버텨보려 했지만 몇시간 동안 설사와 구토가 계속돼 결국 응급실을 찾았다”고 말했다.

전문가들은 이러한 방법이 지방을 태우는 것이 아니라 장 속 내용물과 체내 수분을 빠르게 배출해 일시적으로 체중이 감소한 것처럼 보이는 현상이라고 지적한다.

중국 허난성의 한 대형 병원은 이러한 이유로 병원을 찾는 환자가 적지 않다며 검증되지 않은 다이어트 방법을 무분별하게 따라해서는 안 된다고 이달 초 SNS를 통해 당부했다.

병원 측은 “글리세린 관장약은 외용으로만 사용해야 하며 섭취는 엄격히 금지돼 있다”며 “차와 함께 섭취하더라도 체중 감량 효과가 있다는 증거는 없다”고 강조했다.

충칭 여성아동병원의 영양사 쑨하이란은 “글리세린 관장약을 경구 투여하면 전해질 불균형을 초래하고 장 점막을 자극해 소화기관에 심각한 해를 끼칠 수 있다”고 경고했다.

한편 국제학술지 ‘프런티어스 인 뉴트리션’(Frontiers in Nutrition)에 발표된 연구에 따르면 시중의 다이어트 차와 디톡스 차는 체중 감량 효과를 뒷받침할 과학적 근거가 부족하며, 탈수와 전해질 이상, 심혈관계 이상, 간 손상 등 다양한 부작용이 보고됐다.