이란 “EU, 우크라 책임 물어야” 젤렌스키 “이란 군사화물 운반선” 우크라 ‘카스피해 거래’까지 막나

[헤럴드경제=박세환 기자] 이란 상선이 우크라이나의 공격을 받으면서 이란전이 카스피해까지 확산될 조짐을 보이고 있다.

이란이 카스피해에서 자국 상선이 우크라이나의 공격을 받아 선원 1명이 숨졌다며 유럽연합(EU)에 우크라이나의 책임을 물을 것을 촉구했다고 파이낸셜타임스(FT)가 25일(현지시간) 전했다.

이란 외무부는 성명에서 이날 새벽 카스피해에서 발생한 우크라이나의 공격으로 이란 상선에서 폭발이 일어나 선원 1명이 사망하고 1명이 다쳤다며 “이란은 자국을 방어하는 데 주저함이 없을 것”이라고 밝혔다.

그러면서 유럽 국가들이 중동 분쟁의 확산을 진정으로 우려한다면 우크라이나의 책임을 물어야 한다고 촉구했다.

우크라이나도 카스피해에서 이란 관련 선박을 공격했다는 점을 시인했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 “카스피해에서 러시아 군함과 이란 관련 군사 화물을 운송하는 데 사용되는 선박을 타격했다”고 적었다.

아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 카야 칼라스 EU 외교안보 고위 대표와의 통화에서 이번 공격에 대해 유엔 안전보장이사회와 EU가 단호한 대응에 나서야 한다고 강조했다.

이번 사건은 미국과 이란이 몇주째 무력 충돌을 이어가는 가운데 발생했다.

미국과 종전 양해각서(MOU)가 사실상 무력화한 이란은 이날도 러시아·우크라이나 전쟁에는 개입하지 않겠다는 기존 입장을 재확인했다.

우크라이나는 그동안 이란이 러시아에 드론을 공급한다고 비난해왔다.

젤렌스키 대통령은 이날 엑스에서 러시아가 이란의 걸프 지역 미사일 공격을 지원하고 있다고 주장하기도 했다.

그는 “7월 초부터 러시아가 걸프 국가들과 현지 미군 시설을 위성으로 적극 감시하는 것을 확인했다”며 “러시아 위성사진 촬영과 이란의 공격 사이에는 명확한 상관관계가 있다”고 말했다.

우크라이나의 이번 이란 선박 공격은 이란이 미국의 봉쇄로 남부 바다를 통한 무역이 어려워진 가운데 이뤄졌다는 점에서 특히 주목받는다.

이란 북부에 있는 카스피해는 이란이 연안국들로부터 물자를 수입하고, 중앙아시아를 거쳐 들어오는 중국산 화물을 받는 핵심 통로다.

로이터 통신은 예멘의 친이란 후티 반군이 홍해 연안의 사우디아라비아 석유 시설을 공격한 것을 함께 거론하면서 “이란 전쟁이 홍해와 카스피해로 확산 조짐을 보인다”고 보도했다.