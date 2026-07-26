[헤럴드경제=민성기 기자] 드라마 ‘김부장’이 20%대 시청률을 유지하며 화려한 막을 내렸다.

25일 방송된 최종회는 닐슨코리아 기준 수도권 23.4%, 전국 23.0%, 순간 최고 27.1%를 기록했다. 순간 최고 27.1%는 자체 최고 기록으로 마지막까지 흥행 저력을 입증했다. 이로써 ‘김부장’은 10회 연속 동시간대 전 채널 1위와 함께 2026년 미니시리즈 최고 시청률을 경신했으며, 2049 시청률 역시 평균 7.4%, 최고 8.42%로 전 세대의 사랑을 받았다.

이날 김부장(소지섭)은 성한수(최대훈)와 박진철(윤경호) 자녀를 납치한 주강찬(주상욱) 함정에 일부러 빠졌다. 주강찬은 성한수와 박진철에게 “친구를 죽일지, 자식을 죽일지 너희가 선택하라. 김부장만 죽으면 애들은 산다”고 말했다. 김부장은 “날 쓰러뜨려야 애들이 산다”며 목숨을 내놓았고 친구들은 김부장을 향해 주먹을 휘둘렀다. 그러나 이건 김부장의 전략이었다. 김부장과 힘을 합쳐 주강찬 일당을 제압했다.

이후 악인들을 향한 응징이 이어졌다. 주학건설의 비리와 검은 거래가 밝혀지며 관련자들이 몰락했고, 리응령(이재용)은 모든 정보를 빼앗긴 채 강성(김성규)에 의해 북한으로 송환됐다. 주강찬 역시 금이빨(조복래)에게 자신이 저지른 범죄의 대가를 치렀다.

모든 임무를 마친 뒤 죽음을 위장하고 민지에게 돌아간 김부장은 “이제 다신 안 떠날 거야”라고 말했다. 민지는 아버지 김부장 품에 안겨 눈물을 흘렸다. 새 신분으로 살아가게 된 부녀는 서로를 알아가기로 약속했으며, 성한수와 박진철은 이사를 돕고 식사를 나누며 변함없는 우정을 보여줬다.

다음 시즌에 대한 결말도 열어놨다. 김부장이 새로운 직장 ‘백호인력’의 면접을 보기 위해 이도규를 찾아가는 엔딩이 더해지며 의미심장한 기대감을 안겼다.

제작진은 “‘김부장’의 첫 여정부터 마지막 순간까지 뜨거운 사랑과 응원을 보내주신 시청자분들에게 진심으로 감사드린다”라며 “가족을 지키기 위해 기꺼이 평범한 일상을 내던진 아버지들의 이야기가 시청자분들의 마음속에 따뜻한 위로와 통쾌한 에너지로 오래 남기를 바란다, 김부장과 성한수, 박진철, 그리고 모든 인물의 새로운 시작을 끝까지 함께해 주셔서 감사하다”라고 전했다.