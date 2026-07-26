스페인어권 통신사 EFE와 서면인터뷰 “메르코수르 회원국과 회복력 있는 가치사슬 구축”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 미국과 브라질·칠레·아르헨티나 등 남미 3개국 순방에 나선 이재명 대통령은 25일(현지시간) 남미와의 관계에 대해 “새로운 단계에 접어들고 있다”면서 메르코수르(Mercosur)와의 무역협정 협상 재개와 인공지능(AI) 시대 핵심광물 협력 강화를 추진하겠다는 구상을 내놨다.

이 대통령은 이날 스페인어권 통신사 EFE와 서면 인터뷰에서 “메르코수르 회원국들은 농업, 식량 생산, 에너지, 핵심 광물 분야에서 글로벌 선도국이며 한국은 첨단 제조업, 디지털 기술, 조선, 배터리, 혁신 분야의 글로벌 선도국”이라며 “이러한 강점을 결합한다면 양 지역 모두에 도움이 되는 회복력 있는 가치사슬을 구축할 수 있다”며 시너지를 강조했다.

이번 서면 인터뷰는 남미 국가 국민에게 이 대통령의 방문 목적을 스페인어로 알리자는 취지에서 진행됐다고 한다.

이 대통령은 메르코수르 무역협정의 중요성과 관련해 “보호무역주의 확산, 지정학적 긴장, 공급망 교란, 에너지 안보에 대한 우려가 커지는 상황일수록 각국에는 신뢰할 수 있는 파트너와 명확한 규범과 상호 신뢰에 기반한 무역이 필요하다”고 짚었다.

그러면서 이 대통령은 AI와 첨단 제조업의 부상으로 남미 핵심광물 분야의 전략적 중요성이 갈수록 커지고 있다고 평가했다.

이 대통령은 “남미는 미래 산업에 필수적인 자원을 보유하고 있으며, 한국은 첨단 기술과 산업 노하우, 투자 역량을 갖추고 있다”며 “양측은 함께 회복력 있는 공급망을 구축하고 새로운 산업을 육성하며 양 지역 모두에 도움이 되는 양질의 일자리를 창출할 수 있다”고 내다봤다.

특히 이 대통령은 지난 30년 동안 한국과 브라질·아르헨티나·칠레 간 교역 규모가 4배 이상 증가했다는 점을 언급하고 앞으로의 관계는 단순한 교역을 넘어야 한다고 했다.

이 대통령은 “우리의 관계는 이제 새로운 단계에 접어들고 있다고 생각한다”며 “앞으로의 한국-남미 협력은 단순히 제조업 제품을 통해 천연자원을 교환하는 관계로 정의돼서는 안 되며, 혁신과 투자, 기술, 그리고 인재를 통해 함께 가치를 창출하는 관계가 되어야 한다”고 말했다.

또 지난 2004년 체결·발효된 한-칠레 자유무역협정(FTA)을 현대화하는 등 남미와의 경제협력 구조를 현대화하는 것을 핵심 과제로 제시했다.

이 대통령은 “20여 년이 지난 지금, 우리는 디지털 무역, 환경 협력, 노동 기준, 성평등, 혁신과 같은 새로운 분야를 반영해 이 협정을 현대화할 기회를 맞고 있다”고 설명했다.

그러면서 이 대통령은 “우리의 목표는 분명하다”며 “한국과 남미가 경제적으로 성공적인 관계를 넘어 사회 간 교류와 미래 세대 협력에 깊이 뿌리내린 관계를 구축하는 것”이라고 강조했다.