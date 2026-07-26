32일 만에 홈론포 가동…3타수2안타 멀티히트 경기로 타율 3할대 복귀

[헤럴드경제=박세환 기자] 7월 들어 타결 슬럼프에 뻐졌던 ‘바람의 손자’ 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 통쾌한 3점 홈런과 2루타를 잇달아 터뜨리며 화력을 뽐냈다.

이정후는 26일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 벌어진 미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 에인절스와의 홈경기에 6번 타자 우익수로 출전해 3타수 2안타를 치고 3타점을 수확했다.

2할대로 주춤했던 시즌 타율은 다시 3할대(0.302)로 올라섰다. 시즌 멀티 히트(한 경기 안타 2개 이상)는 31회로 늘었다.

2회 파울팁 삼진으로 물러난 이정후는 2-0으로 앞서간 3회 2사 1, 2루에서 시속 163㎞의 속도로 총알처럼 우측 스탠드로 날아가는 3점 홈런을 터뜨렸다.

지난달 24일 애슬레틱스와의 경기 이래 32일 만에 터진 시즌 6번째 홈런이다.

이정후는 이 홈런으로 시즌 타점을 37개로 늘리고 빅리그 통산 타점 100개를 채웠다. 통산 300안타 고지에도 4개 차로 다가섰다.

이정후는 5회에도 우익수 쪽 2루타로 기세를 올렸지만, 후속타 불발로 홈에 이르진 못했다.

7회에는 몸 맞는 공으로 걸어 나갔다.

이정후는 9-1로 크게 앞선 8회초 수비 때 교체돼 경기를 마쳤다.

샌프란시스코는 9-2로 이겨 2연승을 거뒀다.