[헤럴드경제(문경)=김병진 기자]‘시민과 함께하는 음악산책’ 행사가 문경 종합온천주차장에서 열린다.

25일 문경시에 따르면 이번 행사는 무더운 여름밤 지역 주민들에게 수준 높은 공연을 선사하고 문화적 여가를 즐길 수 있는 자리를 마련하기 위해 기획됐다.

이날 오후 5시 30분 식전공연을 시작으로 밴드공연, 색소폰, 바이올린, 변검, 성악, 마술 등 다양한 장르의 무대가 오후 7시 30분까지 이어진다.

특히 세계적인 바이올리니스트 유진박, 변검 공연자 구본진, 싱어송라이터 이승준 등이 참여해 눈길을 끈다.

이 행사는 경북도·문경시 후원, 한국예총 문경지회 주관으로 개최된다.

이어 오는 29일 오후 7시에는 ‘한 여름밤의 하모니’공연이 슈필라움에서 열린다.

바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스, 피아노로 구성된 클래식 앙상블 연주회로 슈베르트의 ‘거리의 악사’ 등 수준높은 공연을 선보일 예정이다.

백승길 한국예총 문경지회장은 “이번 공연들이 무더운 여름밤 시민들에게 힐링의 시간이 되기를 바란다”고 했다.

김학홍 문경시장은 “시민 여러분께 가까이 있는 문화예술을 위해 항상 노력하겠다”며 “공연들을 통해 바쁜 일상 속 작은 여유와 행복을 느낄 수 있는 소중한 시간이 되기를 바란다”고 말했다.