[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시는 지난 22일 시청 영상회의실에서 남부동 일원 제2탄약창 부지 이전을 위한 ‘군사시설 이전 기본계획 수립 및 타당성조사 용역 착수보고회’를 개최했다.

이번 용역은 도심에 위치한 군사시설의 이전 필요성을 종합적으로 검토하고 이전대상지 선정, 이전 방식, 사업 추진방안 및 경제성 등을 종합적으로 분석해 실현 가능한 기본계획을 수립하기 위해 추진된다.

이날 착수보고회에서는 용역 수행사로부터 과업의 추진방향과 수행계획을 보고받고 군사시설 이전의 필요성과 사업 추진전략, 향후 추진일정 등에 대해 참석자들의 다양한 의견을 수렴했다.

특히 군사시설 이전은 도시공간의 효율적 재편과 지역 균형발전은 물론 시민의 정주여건 개선 및 지역경제 활성화를 위한 중요한 사업인 만큼 객관적이고 체계적인 검토를 통해 실행력 있는 기본계획을 마련할 계획이다.

또 이번 용역에서는 군사시설 및 이전 후보지의 현황 분석, 관련 법령 및 정책 검토, 사업 타당성 분석, 재원조달 방안, 단계별 추진계획 등을 종합적으로 검토해 향후 국방부 등 관계기관과의 협의를 위한 기초자료를 마련할 예정이다.

김병삼 영천시장은 “이번 용역을 통해 객관적이고 실현 가능한 이전계획을 수립하고 관계기관과 긴밀히 협력해 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.