전 부서 ‘AX리더’선발..데이터 문화 정착 킥오프 회의, 심화교육, AI 전문가 세미나

[헤럴드경제(정선)=함영훈 기자] 강원랜드가 정부의 ‘AI 대전환’ 정책 기조에 발맞추고 기관의 실효성 있는 AI 전환(AX)을 가속화하기 위해 현장 중심의 AI 전환(AX) 환경 조성에 나섰다.

26일 강원랜드에 따르면, 강원랜드는 전 부서를 대상으로 업무 이해도가 높은 직원들을 ‘AX리더’로 선발하고, 지난 7월 2일 킥오프 회의를 통해 AI 활용 문화 정착을 위한 본격적인 활동의 포문을 열었다.

이어 14일부터 양일간 진행된 심화 교육에서는 최신 AI 기술인 ‘바이브 코딩’을 활용한 업무개선 사례가 소개되고 AI 사용 시연이 이루어졌다.

강원랜드는 AX 리더를 중심으로 현장 접점의 소소한 업무 개선부터 대규모 사업 프로세스 혁신에 이르기까지 부서별 과제를 발굴하고 시행할 계획이다. 이를 통해 단순한 기술의 도입을 넘어 조직 전체가 데이터와 AI를 능숙하게 다루는 조직문화를 완성하겠다는 구상이다.

24일엔 직원들의 AI 활용 역량을 더 고도화하고 최신 산업 동향을 공유하기 위해 국내 대표 AI·빅데이터 전문 기업 솔트룩스의 이경일 대표이사를 초청해 ‘AI 폭증의 시대, 공공서비스의 미래’라는 주제로 세미나를 개최했다.

이날 참석자들은 생성형 AI의 최신 트렌드를 접하고, 강원랜드 맞춤형 AX 적용 방안을 함께 모색했다.

이경식 강원랜드 AI디지털혁신실장은 “이번 AX리더 선발과 단계별 역량 강화 프로그램은 현장 직원들이 직접 AI 기술을 활용해 업무 혁신을 이끌어내는 마중물이 될 것”이라며, “앞으로도 전문기업과의 협력과 지속적인 내부 직원 교육을 통해 강원랜드의 디지털 경쟁력을 대폭 강화하겠다”고 밝혔다.