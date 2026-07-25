유네스코, 생물다양성·철새 서식지 가치 인정…2021년 권고한 확대 등재 마무리

[헤럴드경제=김선국 기자] 유네스코 세계유산 ‘한국의 갯벌’에 여수·고흥·무안·서산 갯벌이 새롭게 포함됐다. 2021년 세계유산 등재 당시 권고된 2단계 확대가 마무리되면서 ‘한국의 갯벌’의 세계유산 구역이 한층 넓어졌다.

해양수산부는 제48차 세계유산위원회에서 한국의 갯벌(Getbol, Korean Tidal Flats) 2단계 확대 등재가 최종 확정됐다고 25일 밝혔다.

이번 결정은 2021년 세계유산으로 등재된 한국의 갯벌의 경계를 확대하는 것으로, 여수·고흥·무안·서산 갯벌이 새롭게 유산 구역에 추가됐다. 이에 따라 기존 서천갯벌, 고창갯벌, 신안갯벌, 보성-순천갯벌과 함께 보성-순천-여수-고흥갯벌, 신안-무안 탄도만 갯벌, 무안 함해만 갯벌, 고창갯벌, 서천갯벌, 서산갯벌 등 총 6개 구성요소로 확대됐다.

세계유산위원회는 한국의 갯벌이 생물다양성과 멸종위기종 보전에 관한 세계유산 등재기준을 충족한다고 평가했다. 특히 황해 생태계와 동아시아-대양주 철새이동경로(EAAF)의 핵심 서식지로서 국제적으로 중요한 이동성 물새와 다양한 해양생물 보전에 기여하는 점을 높이 평가했다.

이번 확대 등재는 2021년 첫 등재 당시 세계유산위원회가 권고한 후속 조치가 마무리됐다는 점에서도 의미가 있다. 당시 위원회는 갯벌의 생태적 연결성을 고려해 중요 갯벌을 추가하는 2단계 확대 등재와 통합관리체계 구축 등을 권고했다.

해수부는 그동안 관계부처와 지방자치단체, 지역사회, 한국의갯벌세계유산등재추진단 등과 협력해 추가 등재 대상의 세계유산 가치를 검토하고 습지보호지역 지정, 관리체계 정비, 국제자연보전연맹(IUCN) 심사 대응 등을 추진해왔다. 신안군에 갯벌세계유산 보전원 건립을 추진하고 유럽 와덴해 사무국과 협력을 확대하는 등 세계유산 보전 체계도 강화해 왔다.

황종우 해수부 장관은 “이번 2단계 확대 등재는 2021년 등재 당시 제시된 권고사항을 충실히 이행한 성과를 국제적으로 인정받았다는 점에서 더욱 뜻깊다”며 “관계부처와 지방정부, 지역사회와 협력해 한국의 갯벌을 체계적으로 보전·관리해 나가겠다”고 말했다.