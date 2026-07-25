대구 달성·경북 고령 2곳은 올해 첫 폭염중대경보 낮 최고 38도 전망…온열질환 우려

[헤럴드경제=노아름 기자] 25일 대구·경북은 일부 지역에 ‘폭염중대경보’가 발령되는 등 오전부터 최고 체감온도가 30도를 웃도는 극한 더위가 기승을 부리고 있다.

연합뉴스 및 기상 당국에 따르면 이날 오전 11시를 기해 대구 달성 남부와 경북 고령, 포항, 경주 중북부, 경주 남부 등에는 폭염중대경보가 내려졌다.

폭염중대경보는 최고 체감온도가 35도 이상인 상태가 이틀 이상 계속되는 지역에서 최고 체감온도가 38도 이상이거나 최고기온이 39도 이상일 때 내려진다.

대구 지역과 고령에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이며, 경주 지역 2곳은 전날 오후 2시부터 발효 중이다.

포항은 지난 12일과 24일 각각 폭염중대경보가 내려진 후 해제됐다가 이날 다시 발령됐다.

또 폭염중대경보 발효 지역과 봉화 산지를 제외한 대구·경북 전역에는 폭염경보·주의보가 발령됐다.

이와 함께 대구 중부와 달성 남부, 구미, 영천, 경산, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 상주, 예천, 영주, 의성, 영덕, 포항, 안동 동남부, 안동 서부, 울진 평지, 경주 중북부, 울릉도·독도 등에는 열대야 주의보도 내려졌다.

이날 오전 10시 기준 대구·경북 내 주요 지점별 최고기온은 기계(포항) 33.1도, 경산 하양 32.8도, 영덕읍 33.4도, 고령 31.7도, 울진 평해 33도, 대구 북구 32.1도, 영양 31.4도 등이다.

앞서 이날 밤사이 대구와 구미 등 경북 7개 시·군에서는 밤사이 최저 기온이 25도 아래로 떨어지지 않는 열대야 현상도 나타났다.

기상 당국은 이날 낮 최고기온은 33∼38도 분포를 보일 것으로 전망했다.

또 이날 늦은 오후부터 저녁 사이 경북 북서 내륙에는 곳에 따라 소나기가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 5∼40㎜다.

또 더위에 따른 온열질환자 발생 등 폭염 피해가 예상되는 만큼 필수업무 외 모든 야외활동을 중단하고, 그늘 또는 냉방시설이 갖춰진 곳에서 수분을 충분히 섭취하는 게 필수적이라고 당부했다.

특히 실내외 작업장이나 논·밭, 도로 등에서는 기상장비가 설치된 곳보다 체감온도가 더 높을 수 있어 각별한 주의가 필요하다고 강조했다.

기상 당국은 “대구·경북 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데, 당분간 최고 체감온도가 33도 안팎으로 올라 덥겠으니 피해 발생에 유의해야 한다”고 밝혔다.