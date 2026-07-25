은행들 자체 대출 제한 확대에도 주담대 6영업일 만에 약 1조 증가 증시 불안정 속 신용대출은 줄어 실수요자 불만 목소리에 당국 부담 집단대출 등 일부 미세조정 가능성

[헤럴드경제=김은희 기자] 주요 은행이 자체적으로 가계대출의 문턱을 높이고 있음에도 가계대출 증가 흐름이 이어지는 모양새다. 특히 주택담보대출 잔액은 일주일 새 1조원 가까이 늘었다. 실수요자의 ‘대출 절벽’ 공포가 한층 더 빨리 현실로 다가올 수 있다는 경고음이 나온다.

25일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 가계대출 잔액은 지난 23일 기준 777조6086억원으로 집계됐다.

이는 같은 달 15일(777조2306억원)과 비교해 6영업일 만에 3780억원 늘어난 수치다. 지난달 말보다는 2조6478억원 증가했다. 5월과 6월의 폭발적인 급증세는 다소 진정됐으나 연말·연초에 비해선 가파른 증가세를 이어가고 있다.

특히 지난 한 주간의 가계대출 증가 흐름은 주담대가 견인했다. 이들 은행의 주담대 잔액은 지난 15일 615조9064억원에서 23일 619조9035억원으로 9971억원 증가했다. 그간의 부동산 거래 확대에 따라 미리 신청된 대출이 순차적으로 실행된 영향이다.

반면 개인신용대출은 감소세로 전환됐다. 같은 기간 110조468억원에서 109조4578억원으로 5890억원 줄었다. 국내외 증시 변동성이 확대되면서 주식 투자를 위한 대출 수요가 다소 소강 상태로 진입한 것으로 풀이된다.

한 시중은행 관계자는 “기접수된 주담대 실행이 이뤄지면서 전체 가계대출 잔액을 밀어 올리고 있는 상황”이라며 “증시 불확실성이 커지면서 빚투(빚내서 투자) 수요는 소폭 줄어든 것으로 보이지만 마이너스통장(한도제한대출)이 차지하는 비중이 상당해 다시 빠져나갈 여지가 있어 보인다”고 설명했다.

상황이 이렇다 보니 은행들의 가계대출 여력도 빠듯한 상태다. 5대 은행의 지난 23일 기준 정책성 대출을 제외한 가계대출 잔액은 총 649조5398억원으로 집계됐다. 지난 15일보다는 소폭 줄었으나 금융당국이 제시한 연간 증가 목표 합산치와 비교하면 여전히 2300억원가량 넘쳐 있다.

이에 은행들은 차주별 대출한도 또는 지점별 취급한도를 제한하거나 대출모집인 접수 채널을 닫고 모기지 보험(MCI·MCG) 가입을 막아 한도를 축소하는 등의 조치를 연이어 내놓고 있다. 대출 여력이 남아 있는 일부 은행마저도 수요가 쏠리는 ‘풍선효과’를 우려해 서둘러 자제령을 내리는 분위기다.

시장에서는 연말로 다가갈수록 은행권의 대출여력이 점점 더 바닥을 드러내며 한층 더 강력한 추가 대출 제한 조치가 뒤따를 것이라는 관측을 내놓는다. 실제로 연간 총량 목표를 맞춰야 하는 연말이 되면 은행들이 일부 대출 상품 취급을 전면 중단하는 등의 사례가 빈번하게 발생하곤 했다.

은행들이 잇달아 대출 빗장을 걸어 잠그면서 실수요자들의 불만과 불안감도 커지고 있다. 가계부채 급증을 억제하고 부동산 시장 과열을 방지하겠다는 정책적 취지와 달리, 실거주를 위해 주택을 매매하거나 전셋집을 구해야 하는 서민들이 직격탄을 맞고 있다는 지적이다.

최근 이재명 대통령 주재로 열린 ‘부동산정책 국민 대토론회’에서도 가계대출 총량 규제에 따른 은행의 한도 소진으로 자금 조달에 어려움을 겪고 있다는 현장의 목소리가 터져 나왔다.

이처럼 실수요자 피해 우려와 반발이 거세진 만큼 금융권 일각에서는 정부의 가계대출 관리 기조에도 일정 부분 유연성이 부여될 수 있다는 분석이 제기된다. 이미 이 대통령은 집단대출을 총량 관리 대상에서 제외해 달라는 요청과 관련해 금융위원회에 점검을 지시한 바 있다. 가계대출 관리의 큰 틀은 유지하되 이 대통령이 핀셋형 지원 필요성을 언급한 청년, 신혼부부 등 실수요자를 대상으로는 미세조정안이나 완화책이 마련될 수 있다는 관측이다.

금융권 한 관계자는 “은행들의 대출 제한 효과는 시차를 두고 나타나겠지만 실수요자의 대출절벽 관련 불만은 당국에도 상당한 부담이 될 것”이라며 “수정 국내총생산(GDP) 성장률 전망치 대비 총량 목표가 타이트하다는 지적도 나오고 있는 만큼 당국이 가계대출 관리에 유연성을 발휘해 숨통을 터줄지 업권의 관심도 크다”고 전했다.