[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원특별자치도와 일본 아오모리현 간 친선의 상징인 아오모리 롯카쇼촌 유소년 축구교류단이 오는 28~29일 교류 지역인 양양군을 방문한다.

양양군과 일본 롯카쇼촌의 초등학생 축구교류는 지난 2004년 시작된 이래 20년 이상 이어져 온 대표적인 한·일 민간 우호 교류 사업이다.

두 지자체는 축구를 매개로 양국의 미래 세대들이 서로의 문화를 이해하고 우정을 쌓을 수 있도록 매년 상호 방문을 이어오고 있다.

올해 방문은 작년 양양군 유소년 축구교류단이 일본 롯카쇼촌을 방문한 데 대한 답방 성격으로 추진됐다.

방문단은 학생 선수 13명과 감독·코치 2명, 인솔 관계자 2명 등 총 17명으로 구성됐다.

방문 첫날인 28일 오후 1시, 양양 국민체육센터(에어돔)에서는 양 도시 유소년들이 참가하는 친선 축구경기가 펼쳐진다. 경기는 양양군 대표 13명과 롯카쇼촌 대표 13명이 참가하며 총 2경기로 나눠 진행된다.

제1경기는 각 도시를 대표하는 선수들로 구성된 단일팀 맞대결(6 대 6 경기, 전·후반 각 20분)로 치러지며, 이어지는 제2경기에서는 양 도시 선수들을 섞은 ‘한·일 혼합팀’을 구성해 경기를 진행한다.

양양군은 언어와 국경을 넘어 한 팀으로 합을 맞추는 혼합팀 경기를 통해 아이들이 더욱 깊은 유대감을 형성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

경기 후에는 양 도시 교류단이 함께하는 환영 만찬이 개최되어 상호 화합과 우정을 다지는 시간을 가질 예정이다.

양양군은 롯카쇼촌과의 지속적인 우호 협력 관계를 더욱 강화해 나갈 것이라고 밝혔다.