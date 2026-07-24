양수발전 유치·LNG복합발전소 건립 협력 정의로운 전환 특별지구 지정도 추진

[헤럴드경제(하동)=황상욱 기자] 경남 하동군과 한국남부발전이 하동화력발전소 폐지에 따른 지역경제 충격을 최소화하기 위해 양수발전소 유치와 LNG복합발전소 건립에 힘을 모은다.

김현수 하동군수와 김준동 한국남부발전 사장은 23일 부산 한국남부발전 본사에서 ‘에너지 전환 및 지역 상생을 위한 상호협력 협약’을 체결했다. 이번 협약은 석탄화력발전소 폐지로 예상되는 지역경제 위축과 일자리 감소 등에 공동 대응하고, 무탄소·친환경 에너지 체계로의 전환 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

양 기관은 협약에 따라 양수발전소 유치와 LNG복합발전소 건설을 비롯해 하동군의 ‘정의로운 전환 특별지구’ 지정, 양수발전 이주단지 조성과 이주민 보상 지원, 양수발전시설의 관광 자원화와 지역경제 활성화, 발전소 주변지역 지원사업 등 5개 분야에서 협력하기로 했다.

김 군수는 이날 하동화력발전소 폐지에 따른 대체 에너지사업의 필요성을 강조하고, 신규 양수발전소 공모에서 하동군 옥종면이 최종 후보지로 선정될 수 있도록 남부발전의 적극적인 지원을 요청했다.

김 군수는 “에너지 전환 과정에서 지역과 주민이 소외되지 않도록 남부발전과 긴밀히 협력하겠다”며 “양수발전소 유치와 LNG복합발전소 건립을 차질 없이 추진해 지역의 새로운 성장 기반을 마련하겠다”고 말했다.

앞서 김 군수는 지난 9일 남부발전 관계자들과 옥종면 양수발전소 예정지를 둘러본 데 이어, 21일에는 하동빛드림본부를 찾아 LNG복합발전소 건립 예정 부지를 점검했다.