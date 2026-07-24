디지털 전환시대 과학교육 방향 모색 과학유튜버 궤도 특강, 새 교육 기대감 자극

[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원특별자치도속초양양교육지원청은 24일 진로교육원 1층 대강당에서 ‘과학 크리에이터 궤도와 함께하는 2026 인공지능(AI) 디지털 활용 과학탐구 연수’를 진행했다.

이번 연수는 교원의 인공지능(AI) 디지털 기반 학생 맞춤형 과학 수업 설계 역량을 강화하고, 실생활과 연계한 데이터 기반의 학생 주도 과학탐구 수업 활성화 기반을 마련하기 위한 것이다.

이번 연수에는 관내 유·초·중·고·특수 교원 및 교직원 200여 명이 참석했다.

디지털 과학 센서(PASCO) 및 인공지능(AI)·코딩·학습용 콘텐츠 등 다양한 에듀테크를 체험할 수 있는 부스가 운영되었다.

또 강원 아이로(AI-ro), 국제 바칼로레아(IB) 교육, 영재교육원 등 속초양양교육지원청의 교육 활동을 소개하는 홍보 부스도 열렸다.

참석한 교원 및 교직원들은 인공지능(AI) 디지털 과학교육 및 미래 교육 체험을 해 보며, 이를 제자들을 위한 교육에 활용할 방안을 구상하기도 했다.

유튜브 채널 ‘안될 과학’ 및 ‘궤도의 과학 속으로’로 잘 알려진 과학 크리에이터 궤도(DGIST 기초학부 특임교수)는 ‘인공지능(AI) 디지털 전환 시대의 과학탐구 방안’을 강연하면서 과학선생님들의 호기심을 자극했다.

이경애 교육장은 “이번 연수를 통해 교원들이 인공지능(AI) 디지털 전환 시대에 맞는 과학교육의 방향을 함께 고민하고, 실생활과 연계된 탐구 중심 수업을 현장에 적용할 수 있는 역량을 키우길 바란다”며, “앞으로도 미래형 과학 교육 모델과 우수 사례를 지속적으로 발굴·공유해 지역 과학교육의 내실화를 이루어 나가겠다”고 말했다.