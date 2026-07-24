매출 33조·영업이익 2.6조 글로벌 판매 85만대 전년比 4.5%↑ 고유가에 지역별 파워트레인 최적화 HEV·EV 판매↑

[헤럴드경제=권제인 기자] 기아가 지난 2분기 역대 최다 판매와 최대 매출을 동시 달성했다고 24일 밝혔다. 중동 전쟁을 비롯한 글로벌 불확실성 속에서도 전동화 모델 라인업과 적기 신차 투입을 통해 판매를 끌어올렸다.

기아는 24일 2분기 판매대수(도매 기준)가 85만1639대, 매출 33조370억원을 기록하며 전년 동기 대비 4.5%, 12.6% 증가했다고 밝혔다.

영업이익은 전년 동기 대비 4.9% 감소한 2조6285억원으로, 세전이익(경상이익)과 당기순이익은 각각 3조681억원, 2조 3278억원이다.

산업수요 위축에 신차 투입 대응…글로벌 점유율 4%로 확대

글로벌 산업수요는 중동 지역의 정세불안, 중국 시장 구매심리 위축 등으로 3.8% 감소했다. 기아는 전동화 모델 라인업을 선제적으로 구축하고, 고유가 상황에서도 지역별 수요 변화에 민첩하게 대응하며 적기에 신차를 투입한 결과 판매가 증가했다고 설명했다.

지난 2분기 기아의 국내 판매는 15만4816대로 전체 판매의 18.2%를 차지했다. 해외판매는 69만6823대로 81.8%를 차지했다.

소매판매를 나타내는 글로벌 현지판매대수(83만9000대) 역시 지난해 2분기와 비교해 5.8% 증가했다.

국내 소매판매(15만4000대)는 EV3와 EV5, PV5 등 전기차(EV) 판매가 늘어나며 전년 동기 대비 8.6% 증가했다.

미국(22만4000대)도 텔루라이드 신차효과와 스포티지·쏘렌토 등 주력 스포츠유틸리티차량(SUV) 판매 호조로 2.8% 늘었다. 이들 모델은 모두 SUV면서도 하이브리드 모델을 판매하고 있다.

서유럽(15만1000대)은 올해 1분기 출시한 EV2, 지난해 4분기(10~12월) 판매를 본격화한 EV4·EV5·PV5 등에 신차 효과에 힘입어 12.9% 증가했다.

주요 시장에서 판매량을 확대하면서 기아의 올해 2분기 글로벌 시장 점유율(4%)은 전년 동기(3.7%) 대비 증가했다. 올해 상반기 기준으로는 역대 최대 점유율(4%)을 달성했다. 중국을 제외하면 5%다.

HEV·EV 판매 호조에 ASP↑…판매장려금으로 영업이익률은 감소

기아는 미국·유럽 등 선진 시장에서 하이브리드차(HEV)와 EV 판매가 늘어나면서 평균판매단가(ASP)가 개선됐고, 이로 인해 매출까지 증가했다고 설명했다.

다만, 국내와 서유럽 시장에서 중국 EV 브랜드에 대응하기 위해 공격적인 가격·인센티브(판매장려금) 정책을 실시했고, 원화가치 하락(환율 상승)으로 원화 기준 판매보증충당금이 늘어나면서 영업이익은 전년 대비 감소했다.

영업이익률은 8%로 같은 기간 1.4%포인트 하락했지만, 미국 관세 부과 직후인 지난해 3분기 저점(5.1%)을 기록한 이후 3분기 연속으로 상승했다. 관세 부과 이전 수준의 이익체력에 근접하는 양상이다.

매출원가율은 전년 동기 대비 1.7%포인트 상승한 81.7%로 집계됐다. 우호적 환율 조건과 ASP 개선 효과에도 인센티브 증가와 미국 관세 영향으로 원가비중이 늘었다. 관세 영향을 제외할 시에는 매출원가율(79.2%)이 80%선 미만을 기록했다. 판매관리비율은 전년 동기 대비 0.3%포인트 개선된 10.3%로 나타났다.

국내·서유럽 EV, 미국은 HEV…지역별 최적화 전략

기아가 분기 기준 사상 최다판매를 달성한 배경으로는 전동화 차량(xEV) 판매 증가를 꼽을 수 있다. 올해 2분기 xEV 소매판매대수 29만6000대로 전년 동기 대비 60% 증가했다. 같은 기간 xEV 판매비중(35.3%)도 11.9%포인트 증가했다.

기아는 전 세계적인 고유가 상황에서 국내와 서유럽은 EV, 미국은 HEV 수요가 각각 증가한 가운데권역 별로 파워트레인(PT) 최적화 전략을 적시에 실행한 결과라고 분석했다.

EV는 전년동기 대비 88.4% 늘어난 11만대를 판매했다. 대중화 EV 신차효과(EV2·EV4·EV5)에 더해 첫 PBV 모델 PV5 판매가 호조세를 띤 까닭이다.

특히 국내에선 2분기 EV 판매대수(3만8000대)가 지난해 같은 기간과 비교해 123.4% 증가했다. 국내 전체판매 가운데 EV 비중(24.5%)은 지난해 2분기(11.9%)에 비해 2배 이상으로 늘었다. 서유럽에서도 EV 판매대수(5만2000대)가 전년 동기 대비 101.5% 증가했다.

HEV는 전년동기 대비 61% 늘어난 17만8000대를 판매했다. 텔루라이드 하이브리드와 셀토스 하이브리드 등 신차 효과에 스포티지와 쏘렌토, 카니발 등 기존 하이브리드 볼륨 모델의 판매 호조가 이어진 덕분이다.

미국에선 HEV 약진이 뚜렷하게 나타났다. 올해 2분기 미국 HEV 판매대수(6만6000대)는 151.6% 증가했다. 미국 전체판매 가운데 HEV 비중(29.6%)은 30%에 근접했다.

연간 EV 최대 판매 목표…유럽·미국 신차효과 계속

기아는 올해 하반기(7~12월)에도 견조한 실적을 달성하고, 연간 실적 가이던스도 충족할 것으로 전망했다. 신차 경쟁력이 충분하고, EV·HEV 수요가 당분간 지속될 것으로 판단이다. 유럽에선 EV 신차효과가 이어지고, 중동 수요도 일정수준 회복돼 전년 동기 대비 판매가 증가할 전망이다.

국내에선 EV3·EV5 등 EV 대중화 모델과 PV5 판매를 확대하고, 외산 브랜드와의 치열한 경쟁 가운데서도 EV 점유율 1위를 지킬 계획이다. 연간 기준으로도 EV 역대 최다판매를 목표로 한다.

미국 시장에선 플래그십 SUV 텔루라이드(하이브리드 모델 포함)는 연간 생산능력을 확대해 수익성을 더욱 높인다. 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에서 양산하는 첫 기아 차종인 스포티지 하이브리드는 하반기부터 고객에게 인도한다. 이 밖에도 멕시코산 EV3를 올해 하반기 미국에서 출시한다.

유럽에서는 EV2·EV4 현지 생산으로 대중화 EV 신차의 가격 경쟁력을 극대화하고, PV5를 통해 경상용차 시장에서 브랜드 경쟁력을 확보할 계획이다. HEV로는 셀토스 하이브리드와 K4 하이브리드를 현지 출시한다. 인도, 중남미를 비롯한 신흥 시장에서는 현지 맞춤형 전략차종 투입 및 공급물량 확대를 지속적으로 추진한다.

정성국 기아 IR·전략투자담당(전무)은 “앞으로도 고부가가치 차량 중심의 판매 믹스 개선과 다각도의 비용 절감 노력을 통해 견조한 이익체력을 유지해 나갈 것”이라고 말했다.