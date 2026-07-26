깨끗한나라, 캡슐·식기세척기 세제로 생활용품 영토 확장 한솔그룹, 1772억원 들여 반도체 검사 부품 기업 인수 무림P&P, 펄프를 물티슈·포장재·바이오플라스틱 소재로

[헤럴드경제=홍석희 기자] 종이 수요 감소에 직면한 제지업계가 서로 다른 성장 경로를 택하고 있다. 깨끗한나라는 기존 소비재 브랜드와 유통망을 활용해 세제 시장에 진출했고, 한솔그룹은 대규모 인수합병(M&A)을 통해 반도체 사업을 확대했다. 무림P&P는 종이의 원료인 펄프를 친환경 포장재와 바이오플라스틱 등으로 확장하고 있다.

같은 업황 부진에 맞서고 있지만 전략은 뚜렷하게 갈린다. 깨끗한나라는 본업과 가까운 생활용품을 넓히는 ‘인접 확장’, 한솔그룹은 제지와 거리가 있는 첨단산업을 인수하는 ‘비제지 M&A’, 무림P&P는 기존 원료의 활용처를 늘리는 ‘펄프 고부가가치화’에 각각 무게를 싣는다.

제지사들이 신사업에 속도를 내는 이유는 종이 시장 축소가 원인이다. 25일 한국제지연합회에 따르면 국내 인쇄용지 생산량은 2010년 약 303만톤에서 2024년 약 226만톤으로 25%가량 감소했다. 2025년 생산량은 208만3313톤으로 다시 줄었다. 제지업계 관계자는 “전자문서와 온라인 콘텐츠 확산으로 책과 학습지, 전단 등에 사용되는 종이 수요가 감소한 영향이 크다”고 설명했다.

깨끗한나라, 세탁용 캡슐세제 사업 진출

깨끗한나라는 이달 세탁용 캡슐세제 3종과 식기세척기용 타블렛 1종을 출시하며 세제 시장에 진출했다. 화장지와 물티슈, 생리대, 기저귀 등 위생용품 중심이던 제품군을 생활용품 전반으로 넓힌 것이다.

신제품은 ‘강력탈취 캡슐세제’, ‘강력세정 캡슐세제’, ‘실내건조 캡슐세제’, ‘식기세척기 타블렛’ 등 4종이다. 실내건조 냄새와 땀 냄새, 생활 얼룩 등 소비자가 제품을 선택하는 기준을 전면에 내세웠다. 식기세척기 타블렛은 세제와 린스 기능을 합친 제품이다.

깨끗한나라의 선택은 소비자에게 알려진 기업 이미지를 활용해 제품군을 넓히는 방식이다. 기존 위생용품 사업에서 쌓은 브랜드 인지도와 대형마트·온라인몰 등 판매망을 세제에도 활용할 수 있다. 제지 제조설비를 다른 용도로 돌리는 방식은 아니지만 종이와 위생용품에 집중된 매출원을 다변화할 수 있다는 의미가 있다.

한솔은 그룹 계열사를 통해 반도체 산업으로 보폭을 넓히고 있다. 한솔그룹 계열 전기·전자소재 업체 한솔테크닉스는 지난달 반도체 검사 부품 기업 윌테크놀러지 인수를 마쳤다. 한솔테크닉스가 윌테크놀러지 주식 611만544주를 1772억원에 취득해 확보한 지분은 83.37%다.

윌테크놀러지는 비메모리 시스템반도체 검사 공정에 사용되는 프로브카드를 설계·제조한다. 프로브카드는 반도체 칩과 검사장비를 연결해 전기적 특성과 불량 여부를 확인하는 부품이다. 스마트폰 애플리케이션프로세서(AP)와 이미지센서(CIS)용 제품을 공급하고 있다.

한솔테크닉스는 반도체 장비 부품 업체 아이원스와 디스플레이·반도체 소재 재생 업체 에스아이머트리얼즈 등을 인수하며 사업 영역을 넓혀왔다. 윌테크놀러지 인수로 반도체 장비 가공과 세정·코팅, 소재 재생에 이어 검사 부품까지 포트폴리오에 추가했다.

무림, 나노셀룰로오스 농업 적용 확대

무림P&P는 기존 제지사업과 가장 가까운 길을 택했다. 국내에서 펄프를 생산할 수 있는 설비를 기반으로 펄프 용처를 확대하는 방식의 사업영역 확대다. 무림P&P는 농촌진흥청 국립원예특작과학원, 경상국립대학교와 천연 펄프 기반 셀룰로오스를 적용한 친환경 동결보호제 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

동결보호제는 과수 꽃눈 표면에 보호막을 형성해 저온 피해를 줄이는 농업용 소재다. 최근 봄철 저온 피해가 반복되면서 과수 농가의 피해가 커지는 가운데 기후변화 대응 기술로 활용 가능성이 주목받고 있다. 제품에는 무림P&P가 생산하는 천연 펄프에서 추출한 나노셀룰로오스(CNF)가 적용된다. 나노셀룰로오스는 셀룰로오스 섬유를 나노미터 크기로 분쇄한 친환경 소재로 단열성과 내구성이 우수해 저온 환경에서도 꽃눈을 보호하는 역할을 할 것으로 기대된다고 회사측은 밝혔다.

다른 제지사들도 인쇄용지 의존도를 낮추는 작업을 진행하고 있다. 한국제지는 인쇄용지 중심의 사업 구조에서 벗어나 백판지와 골판지, 친환경 포장재와 특수지 비중을 확대하고 있다. 새로운 산업에 진출하기보다 성장성이 상대적으로 높은 포장용지로 제지사업 내부의 무게중심을 옮기는 방식이다.

제지업계 관계자는 “인쇄용지는 디지털 전환에 따른 수요 감소가 장기간 이어지고 있어 경기 회복만으로 과거 수준을 되찾기 어렵다”며 “제지사마다 보유한 브랜드와 설비, 자금 여력이 다른 만큼 생활용품 확대와 M&A, 친환경 소재 개발 등 서로 다른 방식으로 수익원을 찾는 흐름이 이어질 것”이라고 말했다.