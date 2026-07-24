‘왜 2030은 보수를 선택했는가’ 토론회 전문가 “기득권 구조에 대한 반발” 이소희, 청년 대출 규제 완화 등 제안

[헤럴드경제=정석준 기자] 2030세대의 보수 성향이 강해진 배경으로 진보 진영에 대한 불공정성과 상대적 박탈감이 작용했다는 분석이 나왔다. 다만 이를 청년층의 ‘보수화’로 단정하기보다 기득권 구조에 대한 반발로 봐야 한다는 진단이다.

이소희 국민의힘 의원은 이날 오전 국회 의원회관에서 ‘왜 2030은 보수를 선택했는가’ 토론회를 개최하고 “청년의 보수 선택에는 배경과 자산이 기회를 좌우하는 기득권 구조를 깨고 새로운 기회를 열어달라는 열망이 담겨 있다”며 이같이 짚었다.

이번 토론회는 이양수·김용태·김재섭·박충권·우재준·조지연 의원 등 국민의힘 청년 의원들이 공동 주최했다. 참석자들은 2030세대의 정치적 이동을 진단하고, 청년의 기득권 타파 요구에 보수 정치가 어떻게 답할지 논의했다.

발제자로 나선 김석호 서울대 사회학과 교수는 6·3 지방선거 결과에 대해 “민주당의 전국적 압승을 고려 하면, 20대 남성이라는 소수 포켓의 역행을 ‘청년 전체에서의 보수 지지 확보’로 해석하는 것은 오독”이라며 “청년이 문제 삼는 것은 ‘진보 대 보수’가 아니라 ‘기득권 대 비기득권’ 구도이며, 이 기득권에는 국민의힘도 예외 없이 포함된다”고 분석했다.

배종찬 인사이트케이 연구소장은 ‘영포티 운동권에 분노하는 2030’을 주제로 발표해 “MZ세대는 탈이념적이며 ‘공정성’ 위반과 ‘상대적 박탈감’에 분노하고, 민주화 주역으로 자처하는 운동권 세력에 분노한다”며 “그 반사 작용으로 국민의힘을 지지하게 되는 것이며 이를 본질적 보수화로 보기는 어려우며 보수 선호도를 높이는 동력화가 관건이다”고 주장했다.

이 의원은 정치·경제·세대 기득권을 깨기 위한 정책도 제안했다. 청년 정치인 출마 기탁금 폐지, 무주택·생애 최초 청년 대출 규제 완화, 모든 법률안에 대한 미래세대 영향평가 도입 등이 핵심이다.

그는 “출마할 돈이 없는 청년도 정치에 도전하고, 부모의 자산이 없는 청년도 내 집 마련에 도전할 수 있어야 한다”며 “청년 보수화가 국민의힘의 진정한 자산이 될 수 있도록 청년의 삶을 가로막는 기득권부터 과감하게 깨겠다”고 강조했다.