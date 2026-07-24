1억 원 상당 입장권 구매 약정

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 중흥그룹이 ‘2026여수세계섬박람회’의 성공적인 개최를 위해 힘을 보탠다.

중흥그룹은 지난 23일 여수시청 시장실에서 (재)2026여수세계섬박람회조직위원회와 ‘2026여수세계섬박람회 입장권 구매 약정식’에 참여해 1억 원 상당의 박람회 입장권을 구매하기로 했다.

이날 약정식에는 서영학 여수시장과 김해근 중흥토건·중흥건설 총괄 사장, 김종기 2026여수세계섬박람회조직위원회 사무총장, 중흥그룹 신경식 전무·임성묵 전무·오해종 상무 등 주요 관계자들이 참여했다.

이번 입장권 구매는 지역사회와 함께 성장해 온 기업으로서 국제행사의 성공적인 개최를 지원하고, 박람회에 대한 국민적 관심과 참여 확대에 기여하기 위한 것이다.

특히 2026여수세계섬박람회 개막을 앞두고 전국 기업과 기관의 참여가 이어지는 가운데, 중흥그룹의 입장권 구매가 민간 부문의 참여 분위기를 확산하는 계기가 될 것으로 기대된다.

‘2026여수세계섬박람회’는 섬의 가치와 가능성을 국내외에 알리고 섬의 지속가능한 미래 발전 방향을 모색하기 위해 열리는 국제행사다. 오는 9월 5일부터 11월 4일까지 61일간 돌산 진모지구와 여수세계박람회장, 개도·금오도 일원에서 개최된다.